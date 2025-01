Rubarono in una scuola a Pontedera, rintracciati responsabili e denunciati

A novembre, ignoti hanno fatto irruzione in un istituto scolastico dopo aver forzato una porta d’ingresso, danneggiando alcune suppellettili e scassinando i distributori automatici per rubare gli incassi.

Le indagini, condotte con l’ausilio di immagini di sorveglianza e rilievi dattiloscopici, hanno permesso di identificare i responsabili: due cittadini marocchini, un 23enne ex studente della scuola e un 17enne attualmente iscritto all’istituto. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per furto e danneggiamento in concorso.