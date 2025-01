Stadio Empoli, il PCI: "Si a ristrutturazione, ma progetto solo a favore del privato. Partecipazione? Una farsa"

È sicuro che ci sia bisogno di ristrutturare il nostro stadio "Carlo Castellani", su questo siamo più che d’accordo, ma non per questo bisogna approvare supinamente quello che l’Amministrazione Comunale di Empoli e alcuni privati vanno proponendo. Ci sono tante criticità a partire dal famoso processo partecipativo che, come sempre, sembra più che altro una farsa.

Ad oggi nel progetto, ad esempio, è compresa la costruzione di un centro commerciale in un contesto che vede la viabilità già molto critica, con contestuale peggioramento della qualità della vita dei residenti, con maggior aumento di traffico e peggioramento della qualità dell’aria; inoltre non si è tiene per niente di conto (eppure ci sono anche i Verdi nella maggioranza dell’Amministrazione Comunale) dell’impatto sulle falde, soprattutto del Rio Mosca, durante le fasi di scavo per parcheggi sotterranei che pure sono previsti.

Non si tiene poi in considerazione l’altezza della struttura, che sarà decisamente impattante su tutto l’assetto della zona.

Serravalle era stato pensato e lo è tutt’ora, come un quartiere verde, sportivo, vivibile e di cui i cittadini usufruiscono anche per trascorrere anche il loro tempo libero. Cosa diventerà se sarà realizzato il progetto che il Comune intende mettere nelle mani di privati, il cui unico scopo è realizzare vantaggi e profitti?

C’è sicuramente bisogno di parlarne ancora e che l’Amministrazione Comunale ascolti davvero i cittadini e non lo faccia solo con metodi e strumenti che invece la rendono solo un'esecutrice di progetti voluti da pochi imprenditori.

La volontà dell’attuale proprietà dell’Empoli Calcio è di far ricorso alla famigerata “Legge Stadi”, che abbatte una serie di vincoli, finanzia e velocizza i lavori di ristrutturazione degli impianti sportivi situati nei centri urbani e ritenuti di valore storico, e visto che il Comune non dà accesso ai documenti, seppur richiesti dai comitati di cittadini, ma si limita a fare da eco ai proclami del soggetto privato proponente, il progetto andrà a soddisfare solo le richieste di chi va a mettere insieme una grande fonte di quattrini.

PCI - Sezione "Abdon Mori" Empolese Valdelsa

