Trovato un lupo ferito nelle campagne di San Vincenzo, il soccorso della Lipu

Soccorso questo pomeriggio un lupo che si trovava in grave difficoltà nelle campagne di San Vincenzo. L'animale, maschio, è stato trovato ferito, con pochissima capacità di reazione e in pessime condizioni, al limite della magrezza. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Lipu Cruma Livorno, su richiesta dei carabinieri forestali. Il lupo, sub adulto, era nascosto sotto a un telo di copertura in un campo.

Secondo quanto emerso da un primo esame visivo è stata trovata una ferita circolare, apparentemente compatibile con un colpo d'arma da fuoco all'altezza delle vertebre lombari e un'emorragia lieve. Recuperato, l'animale è stato portato d'urgenza alla clinica veterinaria di San Piero a Grado, a Pisa, per gli accertamenti ed eventualmente potrà essere trasferito in un centro specializzato della Toscana. Come spiegato da Nicola Maggi, responsabile Lipu Cruma Livorno, se gli accertamenti confermeranno il colpo d'arma da fuoco sarà sporta denuncia alle autorità competenti, "non è possibile tollerare atti di bracconaggio a specie particolarmente protette".