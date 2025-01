Tutto pronto per i campionati regionali indoor di fondo, il T.N.T. Empoli presente con 5 atleti

Tutto pronto per i campionati regionali indoor di fondo previsti domenica prossima (2 febbraio) al Centro federale di Livorno nella piscina 'Simeone Camalich'.

Il T.N.T. Empoli sarà presente coi seguenti atleti: Ginevra Lavezzo (2011), Chiara Russetti (2009), Leonardo Andrea Doccini (2007), Leonardo Mancini (2007) e Pietro Testi (2006).

Sono in programma la 3 km nella categoria Ragazzi e la 5 km per Junior, Cadetti e Senior, con l'opportunità di qualificarsi ai campionati italiani, fissati in aprile allo Stadio del Nuoto di Riccione.

Già nella scorsa stagione Doccini e Testi, insieme al compagno di squadra Andrea Nania, avevano difeso i colori della squadra empolese rispettivamente nella 5 km indoor di fondo, sugli 800 stile e nei 200 farfalla, conseguendo risultati soddisfacenti.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

Notizie correlate