Università di Firenze smentisce collaborazione con evento su antisemitismo della Tel Aviv University

L'Università di Firenze ha dichiarato di non aver collaborato con il convegno organizzato dalla Tel Aviv University, intitolato "L'Antisemitismo, la Shoah e l'identità ebraica oggi", che si terrà il 3 e 4 febbraio. L'ateneo precisa di non aver autorizzato l'uso del proprio logo, pur essendo presente una docente a titolo personale per la sua attività di ricerca.

L'ateneo fiorentino "ribadisce con fermezza il proprio impegno verso il dialogo quale strumento indispensabile per il confronto e la crescita e condanna ogni posizione che ostacola il cammino verso una pace autentica e duratura".