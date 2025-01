Abc Solettificio Manetti, a Arezzo arriva la sconfitta

Allo stesso modo in cui, nelle favole, alla mezzanotte svanisce l’incantesimo, così svanisce la compattezza che tre giorni fa aveva caratterizzato la prestazione dell’Abc Solettificio Manetti contro il Costone. Sull’82-60 di Arezzo riemergono i fantasmi di una squadra che, nonostante la consapevolezza della posta in palio, non riesce a trovare continuità e dare una svolta al proprio percorso. Vittoria netta quella dei padroni di casa, che prendono in mano l’inerzia nella seconda frazione e affondano la sterzata decisiva in un terzo quarto a senso unico, quando un pesantissimo 20-9 arriva a raccontare una sconfitta che fa davvero male. La coralità offensiva e la solidità difensiva che avevano caratterizzato l’ultima prestazione gialloblu restano purtroppo un ricordo appeso al PalaBetti, nell’indomita speranza che nei pochi giorni che la separano dalla partita di domenica con Legnaia, questa Abc possa nuovamente ritrovarle.

LA CRONACA

Quintetti

Arezzo: Nica, Buzzone, Bischetti, Prenga, Lemmi

Abc: Ciano, Gutierrez, Corbinelli, Azzano, Nnabuife

Grande equilibrio negli scambi iniziali, con Corbinelli in quintetto che torna a riassaporare il parquet e Nnabuife protagonista dei primi quattro punti gialloblu, preludio alla tripla di Ciano che impatta a quota 7. A fronte di qualche disattenzione difensiva che regala un paio di canestri ai locali, l’Abc resta incollata grazie a buone scelte in attacco, con il tabellone che a metà frazione segna 14-12. Il primo break aretino arriva a firma Buzzone e Bizzetti, che sul 19-12 provano a far decollare gli amaranto. Mentre Gutierrez e Falaschi ci mettono tre pezze e ricuciono (23-21), arriva il momento di iscriversi a referto per Alessio Cicilano, al rientro in campo dopo il lungo stop. Poi, negli ultimi giri di valzer, Arezzo difende un possesso pieno di vantaggio fino al 26-23 su cui si va al primo riposo.

La tripla di Ticciati è quella del sorpasso castellano (26-28) che però ha vita breve: Bischetti e Vagnuzzi, infatti, ristabiliscono in un amen il +6 aretino su cui coach Manetti spende provvidenzialmente un time out (34-28). Al rientro il gioco a due tra Corbinelli e Cantini accorcia le distanze, ed è proprio la bomba di tabella di Corbinelli a scrivere 34-33 al 15′. Nel momento in cui l’Abc sembra perdere di vista la costruzione della fase offensiva, affidandosi soltanto a tiri dalla lunga distanza puntualmente rispediti indietro dal ferro, Dal Pos e il solito Bischetti inaugurano il primo vero tentativo di fuga locale, con il contropiede di Buzzone che arriva a siglare la doppia cifra di vantaggio (43-33) fino al 45-36 che manda le squadre negli spogliatoi.

Dopo i primi minuti in cui si segna con il contagocce su entrambe le metà campo, gli svarioni difensivi castellani permettono ad Arezzo di toccare il +15 a metà frazione (57-42). E se l’Abc sembra staccare la spina, faticando a costruire soluzioni efficaci in fase offensiva ed affidandosi per lo più a singole giocate estemporanee, i padroni di casa ringraziano e scavano il solco. Il risultato è un pesantissimo -20, con il 65-45 che lampeggia come un macigno alla terza sirena.

Un accenno di reazione arriva all’inizio dell’ultima frazione, quando i gialloblu ritrovano l’intensità difensiva e recuperano un paio di palloni che innescano il mini break a firma Falaschi e Azzano (65-49). Un breve sussulto su cui non si lascia impensierire la squadra di casa che al contrario, solida sul proprio vantaggio, amministra senza patemi e chiude i giochi ben prima della sirena.

BASKET ARETINA – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 82-60

Basket Aretina: Toia 2, Nica 2, Iannicelli 10, Marcantoni, Dal Pos 8, Buzzone 27, Lemmi 8, Prenga 16, Vagnuzzi 2, Kader, Terrosi, Bischetti 7. All. Fioravanti. Ass. Liberto, Bellavia.

Stats totali: 19/36 (53%) da due, 8/21 (38%) da tre, 20/23 (87%) ai liberi, 40 rimbalzi (4 off, 36 dif), 16 assist.

Abc Solettificio Manetti: Ciano 3, Rosi 2, Lazzeri ne, Ticciati 3, Corbinelli 10, Cicilano, Falaschi 5, Azzano 4, Nnabuife 10, Cantini 4, Gutierrez 19. All. Manetti. Ass. Cantini, Ciampolini.

Stats totali: 14/39 (36%) da due, 8/34 (24%) da tre, 8/14 (57%) ai liberi, 37 rimbalzi (14 off, 23 dif), 9 assist.

Parziali: 26-23, 45-36 (19-13), 65-45 (20-9), 82-60 (17-15)

Arbitri: Franceri di Savona, Emmanuele di Genova.

Fonte: Abc - Ufficio stampa