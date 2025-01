Crollano tetto e solaio in una casa a Cerreto Guidi, nessuna persona coinvolta

Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio a Cerreto Guidi, per il crollo del tetto di una casa da ristrutturare, composta da piano terra e primo piano. Le due squadre, da Empoli e Castelfranco di Sotto intervenute sul posto intorno alle 18, hanno effettuato il controllo dell'edificio e non risultano persone coinvolte.

Il crollo del tetto dell'abitazione ha gravato sul solaio del primo piano, facendo crollare anche quest'ultimo. In via precauzionale è stata evacuata una famiglia vicina all'abitazione interessata dal crollo, per valutare le lesioni che potrebbe aver causato l'evento. Sul posto presente il funzionario per le verifiche in corso.

Notizie correlate