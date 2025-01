Lavori a Certaldo, riparte il cantiere in via 2 giugno

Proseguono i lavori di restyling del centro urbano di Certaldo. Mentre si stanno avviando alla fase finale i lavori in piazza Boccaccio e sono da poche settimane iniziati quelli in via Roma, riparte oggi anche il cantiere di via 2 giugno.

Qui è prevista la rimozione dell’asfalto nella parte da via Cavour a viale Matteotti a la pavimentazione dei marciapiede di via due giugno. La superficie corrispondente ai marciapiede, verrà rivestita, come già annunciato, con i sampietrini, gli stessi recuperati dalla vecchia pavimentazione di piazza Boccaccio.

Sarà cura dell’impresa che realizza l’intervento garantire l’accesso pedonale alle attività commerciali e agli ingressi delle civili abitazioni presenti in via 2 giugno durante il passaggio del cantiere dei lavori.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa