Torna "La Prima Estate", grandi artisti per il primo weekend

La Prima Estate torna a Lido di Camaiore per la sua quarta edizione. Gli organizzatori hanno rivelato in un colpo solo tutti gli artisti del primo weekend dal 20 al 22 giugno con un’esclusiva promo early bird fino al 6 febbraio.

In line up i Kings of Leon, band alternative rock in Italia per la prima volta dopo 8 anni per la loro unica data italiana del 2025. Per la prima volta in assoluto, saliranno sul palco de La Prima Estate regalando al pubblico un set che attraversa tutta la loro carriera, con brani tratti da tutti e nove i loro album.

Ancora St. Vincent, la regina indiscussa dell'indie rock americano, che da oltre vent'anni continua a confermarsi uno dei talenti più ipnotici, seducenti e camaleontici in circolazione. Unica data italiana anche per gli Air, il duo francese che ha coniato un inimitabile linguaggio electro-pop elegante e di grande suggestione; mentre dalla Scozia atterra il post-rock dei Mogwai, reduci dagli apprezzamenti per il loro ultimo disco “The Bad Fire” fresco di stampa.

In esclusiva per La Prima Estate altri tre nomi: il rock alternativo della cult band TV on the Radio, sul palco dopo anni di silenzio; quello psichedelico ed elettronico degli Spiritualized guidati da Jason Pierce; e il post punk degli Yard Act, il quartetto inglese cinico e disincantato che ha incassato perfino gli apprezzamenti di Sir Elton John.

Bandiera italiana per i Calibro 35, tra i progetti più intraprendenti e raffinati della scena musicale alternativa e Nic Cester, la voce australiana (di base milanese) che ha stregato il mondo con Are You Gonna Be My Girl, accompagnato dalla piccola orchestra La Milano Elettrica.

L’abbonamento di questo primo weekend (dal 20 al 22 giugno) prevede un prezzo d’eccezione: acquistando il biglietto fino al 6 febbraio il costo di tre giorni Posti in Piedi è di 100 euro + prevendita; tre giorni in zona Garden 150 euro + prevendita.

Dal 7 febbraio verranno comunicati gli artisti giorno per giorno e sarà possibile acquistare il biglietto per la singola giornata o l'abbonamento a prezzo pieno.

