Nuovo appuntamento con il gusto e la qualità al Mercatale di Empoli

Nuovo appuntamento con il gusto e la qualità dei prodotti coltivati con passione e amore per la terra. Il “Mercatale in Empoli” aspetta gli affezionati clienti sabato 1 febbraio 2025, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella. Sui banchi del mercato agroalimentare empolese delizierà della sua 'presenza' ancora il Parmigiano Reggiano, della cooperativa casearia del Frignano di Pavullo Nel Frignano (MO), protagonista la scorsa settimana del 'taglio' in diretta. Non mancheranno l’azienda agricola di Maria Pratelli di Signa con i kiwi, le arance di Ribera con l'azienda agricola di Geri Perricone; l’azienda agricola Pino Mariella con gli agrumi da Tursi; salumi, carne di vitello, di maiale, pollo, coniglio, sughi artigianali della macelleria da Marco.

Si prosegue, con il chianti classico di San Pierino che porterà anche l’olio extravergine di oliva, il miele dell’azienda agricola fattoria Fiore San Miniato, l’azienda agricola Marco Scarselli con frutta e verdura di Fucecchio; Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di semolato di grano duro, trafilata al bronzo, perfetta per abbracciare ogni tipo di sugo.

Infine, l’azienda agricola Maria Castrogiovanni con i suoi formaggi e salumi e poi La Contadina che porterà i formaggi caprini; il forno Romolino con pane di grani antichi e prodotti da forno con farine toscane e le verdure di stagione dell’azienda agricola Luigina d’Ercole.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa