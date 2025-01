Controlli dei carabinieri a Pisa in zona stazione, cinque denunce

Denunce e segnalazioni da parte dei carabinieri a Pisa dopo un controllo straordinario del territorio tra la stazione e le zone vicine. Sono state identificate 28 persone, 8 i veicoli controllati. Le denunce totali sono 5, di questi un 31enne e un 59enne per porto ingiustificato di armi bianche. Un 53enne è stato denunciato per divieto di ritorno nel comune di Pisa; un 24enne per guida da ubriaco; un altro 24enne per essersi rifiutato di sottoporsi a accertamenti tossicologici.Durante l'operazione, è stata segnalata anche una persona per uso personale di sostanze stupefacenti, trovata in possesso di 0,7 grammi di cocaina.

L'attenzione dei Carabinieri si è concentrata anche sul rispetto delle normative nel settore commerciale. Sei esercizi sono stati oggetto di ispezione, con particolare riguardo alla sicurezza alimentare e alla corretta applicazione delle procedure di autocontrollo. Un ristorante di cucina etnica e un minimarket di alimentari etnico sono stati sanzionati per un importo complessivo di 3.500 euro, a causa di carenze nelle procedure di autocontrollo e per l'omessa indicazione della tracciabilità di prodotti carnei. Durante il controllo del minimarket, sono stati inoltre sequestrati 55 kg di carne, non idonea alla vendita.