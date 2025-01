Processo Keu, possibile stop di mesi per la questione di legittimità sull'abuso d'ufficio

È ancora in fase di udienza preliminare al tribunale di Firenze il processo Keu, relativo all'inchiesta sullo smaltimento illecito degli scarti conciari e sostanze tossiche, e rischia un lungo stop: è infatti atteso il pronunciamento della Corte costituzionale dopo la riforma Nordio che ha abrogato il reato di abuso d'ufficio, uno dei reati contestati nell'inchiesta della Dda fiorentina a molti degli indagati dato che era ancora vigente sia durante le indagini sia in fase di rinvio a giudizio. La procura fiorentina ha chiesto al gup di sollevare la questione di legittimità costituzionale e, in attesa, di sospendere il giudizio per tutti gli imputati. A vario titolo sono contestati associazione per delinquere finalizzata alle attività organizzate di traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale, corruzione elettorale e anche abuso d'ufficio. L'udienza preliminare a Firenze è aperta da mesi e se verrà decisa la remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità c'è il rischio di uno stop di mesi all'intero procedimento. L'inchiesta sul presunto smaltimento illecito dei fanghi conciari, utilizzati per riempimenti e sottofondi stradali che ha visto tra i siti oggetto d'indagine anche un tratto della Sr429 tra Empoli e Castelfiorentino, emerse ormai quattro anni fa, nel 2021.

