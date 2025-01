Riqualificazione urbana di Certaldo, FdI: "Contrari al progetto. Chiediamo sopralluogo con il sindaco"

In merito alle opere di riqualificazione urbana di Certaldo che in questo momento sta interessando la zona di via Roma, via nella quale sono ora iniziati i lavori in prossimità della Costa Vecchia, gli esponenti di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, Lucia Masini e Riccardo Borghini, esprimono la loro contrarietà ad un progetto che, a loro avviso, andrebbe ad impattare in modo estremamente negativo sulla fruibilità e sulla vivibilità della zona interessata.

Fratelli d'Italia si è rivolta all’ufficio tecnico per avere informazioni sul corso delle opere con la speranza di trovare eventuali varianti approvate che modificassero l'originario progetto della precedente legislatura. A questo riguardo è possibile visionare la documentazione tecnica dall’albo online alla voce Delibere Anno 2022 Numero atto 203. Per quel che concerne la riqualificazione di via Roma, sostengono Masini e Borghini, non possiamo restare indifferenti. Ribadiamo ed esprimiamo fin da subito la nostra contrarietà alla riduzione della carreggiata, all’eliminazione dei parcheggi, all’obbligo di svolta a destra per chi proverrà da Certaldo Alto, e molto altro. Siamo preoccupati in merito alle scelte progettuali che andranno ad impattare sui residenti della zona ma anche su tutta la cittadinanza ed in particolare in caso di emergenza per chi risiede e lavora in Certaldo alto.

Le tavole mostrano un chiaro restringimento della carreggiata carrabile a vantaggio di grandi marciapiedi che non appartengono alla tradizione storica dei nostri centri urbani né possono essere giustificati da una mole di pedoni alla stregua di città d’arte famose o anche della vicina San Gimignano. L'allargamento dei marciapiedi non dovrebbe superare il metro e mezzo, come previsto dalla legge. A nostro avviso gli interventi prospettati avranno una ricaduta negativa per le attività commerciali presenti in loco e che con grandi sacrifici riescono a rimanere aperte nonostante la crisi del settore commerciale. Ma l’impatto sarà deleterio anche per il flusso del traffico turistico e per i residenti che, oltre a vedersi privare dei pochi parcheggi rimasti, non potranno soffermarsi per far scendere un anziano, un disabile, un bambino... le code che si creerebbero le possiamo già immaginare insieme al conseguente aumento dell'inquinamento e dei rischi per i pedoni.

La scelta del senso unico verso piazza Boccaccio e dell’unica carreggiata è un ossimoro rispetto alle volontà politiche prospettate nei recenti anni dall'Amministrazione Comunale. In questo modo infatti il traffico veicolare in zona Piazza Boccaccio, invece di diminuire, aumenterà, e, per giunta, con meno possibilità di parcheggio e di sosta. Il progetto prevede addirittura lo spostamento dei parcheggi, che attualmente si tovano davanti al Forno Moderno, lungo l’argine del torrente Agliena. Oltre all'aumento delle difficoltà per lo scarico delle merci per l'attività commerciale interessata, crediamo che questa operazione produrrà un impatto negativo anche dal punto di vista ambientale, essendo il torrente Agliena un piccolo angolo di natura poco contaminato. Concludendo, il coordinamento di Fratelli d'Italia Certaldo si appella al Sindaco affinchè rifletta bene sulle modifiche alla viabilità contenute nel progetto. Siamo a disposizione per un confronto sereno nel merito delle scelte prospettate, dichiarano i due esponenti di FdI. Allo scopo chiediamo pubblicamente al Sindaco un incontro con sopralluogo sul posto, in modo da poter ascoltare, se possibile, anche le perplessità e le riflessioni dei residenti della zona.

Fonte: Fratelli d’Italia - Certaldo

