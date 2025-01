Sconfitta pesante a Firenze per Basket Castelfiorentino

Prosegue nel capoluogo la striscia negativa del Basket Castelfiorentino, ancora a caccia del primo successo del 2025. Sul parquet della Pallacanestro Femminile Firenze le ragazze di Gianni Lazzeretti affondano con un perentorio 76-52 doppiamente amaro, proprio perché giunto per mano di una diretta concorrente. Un ko da cui le gialloblu sono chiamate a risollevarsi quanto prima.

“Abbiamo pagato un approccio alla partita troppo morbido e timoroso, soffrendo soprattutto la loro fisicità – commenta coach Gianni Lazzeretti -. Ottima reazione nel secondo quarto, che ci ha riportato a contatto (-7 all’intervallo), e altrettanto ottimo rientro dagli spogliatoi, quando siamo riusciti a tornare fino a -3. Qui il talento e la differente intensità delle ragazze di Firenze, tutte o quasi con minutaggi importanti anche in serie B, sono venuti fuori e abbiamo chiuso il quarto sotto di 14. Così l’ultima frazione è servita soltanto per le statistiche, di cui una, nello specifico, può dare nell’occhio: i 27 falli fischiati contro gli 11. Ma adesso dobbiamo soltanto rimetterci a lavorare a testa bassa, per preparare al meglio la partita di sabato contro Pisa e tornare alla vittoria”.

Partenza tutta in salita quella della formazione castellana, che nel primo quarto subisce la grande intensità della squadra di casa chiudendo la frazione già in pesante passivo (26-9). Nel secondo quarto, però, l’inerzia si ribalta completamente: la reazione gialloblu arriva puntuale, con la difesa che alza l’intensità e l’attacco che trova finalmente fluidità. Così, a metà gara, il tabellone segna 39-32. Nella ripresa, nonostante gli assalti gialloblu, le fiorentine fanno valere il proprio talento e tengono saldo il controllo così, dopo il passaggio al 30′ sul 58-44, si danno alla fuga nell’ultimo quarto.

Prossimo impegno sabato 1 febbraio alle 19 al PalaGilardetti contro la Pallacanestro Femminile Pisa.

PALL. FEMMINILE FIRENZE – BASKET CASTELFIORENTINO 76-52

Tabellino: Bellantoni 13, Bandinelli 4, Lucchesi 6, Banchelli 10, Caparrini 3, Moustakalle 6, D’Ambrosio 6, Ancillotti 4, Dani, Baldinotti, Calugi, De Felice. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 26-9, 39-32 (13-23), 58-44 (19-12), 76-52 (18-8)

Arbitro: Labed di Firenze.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

