Strade di volontà, si conclude con successo il progetto di volontariato destinato ai più giovani

Si è svolta con una cerimonia nella sala consiliare del palazzo comunale la consegna degli attestati ai ragazzi partecipanti a “Strade di volontà”, il progetto di continuità educativa extra-scolastica promosso dal Comune di Fucecchio e rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni, che si svolge principalmente nel periodo estivo.

Alla presenza della sindaca Emma Donnini e del consigliere comunale Gianmarco Geloso, sono stati consegnati gli attestati ai ragazzi che hanno partecipato alle attività nel 2024, rese possibili grazie alle associazioni che hanno accolto i 26 giovani, ovvero Elan Frantoio, G.S. Folgore, Hurria, Pubblica Assistenza, Semplicemente Onlus e Movimento Shalom.

"Si tratta di un'opportunità importante che permette a tutti i ragazzi e le ragazze che vi partecipano di entrare in contatto con le realtà associative del nostro territorio – spiegano la sindaca Donnini e il consigliere Geloso -. Un'occasione di confronto e di crescita, e talvolta di conferme o smentite sulle proprie vocazioni, come emerge dal racconto dei ragazzi. Un percorso educativo a tutti gli effetti, che tesse relazioni unendo aspetti diversi della vita: lo sport, il teatro, dal mondo del volontariato sociale a quello sanitario, toccando la cooperazione internazionale e l'educazione tra pari. Spesso una possibilità di riscatto, che tiene conto delle fragilità di ognuno e le valorizza trasformandole in veri e propri punti di forza. Una bella occasione da non perdere per i giovani e le giovani fucecchiesi".

La finalità del progetto è infatti quella di prevenire la dispersione scolastica e favorire nei più giovani lo sviluppo di competenze trasversali, la conoscenza delle istituzioni e delle attività svolte dal tessuto associativo locale. Il progetto permette dunque ai ragazzi di vivere un’esperienza di maturazione personale all’interno di attività e progetti realizzati sia dai servizi che dalle associazioni, in cui possano sentirsi parte attiva nel raggiungimento di obiettivi specifici, nella realizzazione di un evento o nell’organizzazione di attività e nel prendersi cura di altri. Questo permette loro di sviluppare competenze, di aprirsi verso la società e sentirsi partecipi nella realizzazione di azioni concrete, che siano nell’educazione con i bambini, nell’assistenza verso i più fragili o in eventi culturali.

“Strade di Volontà” prende questo nome nel 2022 da un legame più stretto che l’amministrazione comunale ha nel tempo sviluppato con le associazioni di volontariato, ma ha radici lontane nel progetto “E…state in Comune!”, avviato nel 2005/2006. A differenza del vecchio progetto, “Strade di Volontà”, pur concentrando la maggior parte delle azioni nel periodo estivo, resta attivo durante l’intero arco dell’anno favorendo, grazie alla collaborazione con le associazioni, il recupero dei ragazzi che si trovano in difficoltà o a rischio di dispersione.

Coloro che non hanno potuto partecipare alla cerimonia di consegna, possono ritirare l'attestato recandosi al servizio InformaGiovani di Fucecchio negli orari di apertura al pubblico consultabili al link https://www.informagiovanivaldarno.it/.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate