Università di Firenze, 9.000 studenti all'Open day. Presenza record alla tre giorni di orientamento

Sono 9.000 gli studenti che parteciperanno al più importante evento di orientamento organizzato dall’Università di Firenze, l’Open day. L’evento si articola per la prima volta in tre giorni, da oggi, giovedì 30 gennaio, a sabato 1° febbraio, ed è ospitato al Campus Morgagni (viale Morgagni 40-44).

Per ogni giornata, l’Ateneo ha messo a punto un ampio programma di incontri, informazioni e opportunità di confronto dedicato a studentesse e studenti delle scuole secondarie superiori o alla fine della laurea triennale.

Il calendario prevede seminari tematici tenuti dai docenti delle dieci Scuole di Ateneo (“Unifi Talk”) e la presentazione dei 148 corsi di laurea (“Le Scuole si presentano”). E ancora laboratori per partecipare ad esperienze pratiche e scoprire il lato più dinamico del sapere accademico, presentazione di servizi e opportunità (servizi dedicati all’inclusione, mobilità internazionale, iniziative di placement, info sui test di accesso, servizi del Diritto allo studio) e stand informativi, dove il personale dell’orientamento sarà a disposizione delle future matricole per colloqui individuali e di gruppo. Nel programma delle tre giornate ci sono inoltre momenti informativi dedicati all’offerta delle lauree magistrali e dei percorsi di dottorato dell’Ateneo.

“Mai era stato organizzato in Ateneo un evento di orientamento della durata di tre giorni – commenta la rettrice Alessandra Petrucci -, con un programma ricco e completo e uno sforzo organizzativo significativo da parte di docenti e personale tecnico amministrativo. Il tutto esaurito registrato dall’Open day, 3000 prenotazioni su ognuno dei 3 giorni, conferma il successo in termini di immatricolazioni al presente anno accademico (attualmente oltre 11.000) e la capacità attrattiva dell’Università di Firenze nei confronti del nostro territorio, ma non solo: per l’Open day si sono prenotati studentesse e studenti di tutte le regioni italiane e anche dall’estero”.

Oltre alla rettrice, le giornate saranno introdotte dalla prorettrice alla didattica, orientamento e servizi agli studenti Ersilia Menesini, dalla prorettrice alla ricerca Debora Berti e dal prorettore al trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale Marco Pierini.

Sono anche in programma gli interventi di due Alumni: giovedì 30 aprirà i lavori Francesca Meozzi, laureata Unifi in Economia aziendale e attualmente impegnata nel campo del risk management; venerdì 31 sarà la volta di Lorenzo Lubrano Lavadera, laureato Unifi in Ingegneria Meccanica e ora sviluppatore di sistemi tecnologicamente avanzati per la prevenzione dell’inquinamento marino da plastica.

Oggetto dei taIk saranno i grandi temi della ricerca e le sfide dell’attualità: dall’intelligenza artificiale alla sostenibilità ambientale, alimentare ed economica, dal benessere psicologico alla sicurezza stradale, dall’immigrazione alle fake news e altro ancora.