Grande vittoria dell'Use Computer Gross contro Siena

Serviva vincere, ha voluto stravincere. Nella partita più importante, l’Use Computer Gross sfoggia una prestazione praticamente perfetta ed il 78-63 col quale regola la Mens Sana Siena è il sigillo alla prima metà di campionato: obiettivo salvezza raggiunto. Il tempo di stappare una bottiglia e si guarda avanti con la speranza, e forse qualcosa di più, che il bello debba ancora venire. Dopo quanto visto appena tre giorni fa a Lucca un po’ di timore poteva anche esserci ed invece si capisce subito che l’Use c’è, eccome se c’è. Il sismografo della partita registra due picchi. Il primo, in avvio, quando la squadra azzanna l’avversario, il secondo nella seconda metà della terza frazione quando un diluvio di triple si abbatte sul palazzetto. Fra le quattro che, di fatto, chiudono il conto ne scegliamo due e non perché valgano più delle altre, ma perché sono di un ventenne nato e cresciuto in questa palestra e con la solita maglia biancorossa addosso: Lorenzo Baccetti. La sua prestazione è di quelle da incorniciare, il segno che anche i giovani, sotto la guida dello staff tecnico guidato da Luca Valentino, hanno ormai raggiunto un importante livello di maturità. Questa è forse la cosa più bella che lascia in eredità questa prima fase.

Maric sogna di tornare in campo dalla sirena finale di Lucca e spara la prima tripla dopo 7 secondi. Parla croato il 7-0 iniziale con Siena che muove il punteggio con Ragusa che poi, al pari del collega di reparto Proseck, commette due falli. Sul 10-2 di Giannone con assist di Rosselli (alla fine ne farà ben 8, tutti da alzarsi in piedi) c’è il timeout ospite che serve a poco perché Rosselli e Maric portano la forbice sul più 12: 18-6. Sul 24-9 a firma Giannone, la Computer Gross alza il piede ed al 10’, grazie alla preghiera finale di Neri, siamo 26-18. Il secondo tempino è equilibrato, con De Leone che raccoglie da par suo i soliti assist di Rosselli (il pivot napoletano chiuderà in doppia doppia con 10 punti ed altrettanti rimbalzi) ed il più 10 a firma Sesoldi: 43-33 a metà partita. Dopo l’intervallo torna Proseck ed è lui a spingere i compagni sul 43-36, trovando però subito la risposta di De Leone. A metà periodo la partita si chiude. La Computer Gross piazza un parziale di 17-3 con una serie impressionante di triple. Nell’ordine: il solito Maric, Rosselli, Quartuccio e poi due volte Baccetti, una con libero supplementare: 68-44 che diventa 68-46 al 30’. A quel punto c’è solo da amministrarla e l’Use non trema nemmeno dopo lo 0-6 iniziale. Quartuccio allunga le azioni per far trascorrere il tempo, Rosselli riposa tranquillo in panchina e Mazzoni riprende a lottare sotto le plance riassaporando il gusto della partita dopo lo stop per problemi fisici. A chiuderla ci pensa Giannone dalla lunetta, poi via ai giovani ed alla festa finale di fronte ad un pubblico che non ha mai smesso di incitare la squadra. Il 78-63 e la salvezza sono di tutti. Sabato a Quarrata si chiude, poi si vedrà.

78-63

USE COMPUTER GROSS

Giannone 12, Marini, Baccetti 13, Sesoldi 6, Rosselli 12, Ramazzotti, De Leone 10, Mazzoni, Quartuccio 3, Tosti 2, Cerchiaro, Maric 20. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

NOTE DI SIENA MENS SANA

Tilli, Belli 2, Pannini 6, Ragusa 7, Marrucci 11, Pucci 13, Sabia 2, Neri 3, Prosek 8, Masini, Tognazzi 7, Jokic 4. All. Betti (ass. Innocenti/Petreni)

Arbitri: Barbarulo di Vinci e Baldini di Castelfiorentino

Parziali: 26-18, 43-33 (17-15), 68-46 (25-13), 78-63 (10-17)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

