Use show, Sesoldi: "La vittoria del nostro modello"

La felicità ha la faccia di Daniele Sesoldi. Il capitano se la gode per diversi motivi. Prima di tutto per l’obiettivo salvezza centrato ma, soprattutto, per come la sua Use Computer Gross l’ha fatto battendo la Mens Sana nel turno infrasettimanale. E, viaggiando a 437 presenze in maglia biancorossa, se lo dice lui c’è da crederci. “Siamo felicissimi – attacca – è stata una partita importante, giocata bene e nella quale siamo riusciti a scrollarsi di dosso un’ansia che, forse inconsciamente, avevamo di centrare il risultato. Il nostro modo di essere è questo e sono contento del fatto che siamo riusciti a trasmetterlo anche al pubblico. Dopo la brutta partita di Lucca avevamo una voglia incredibile di far bene, non vedevamo l’ora di tornare in campo e credo che l’approccio alla partita sia stato figlio proprio di questo. In campo si è visto ed i canestri in attacco sono stati figli dell’atteggiamento difensivo che abbiamo avuto. Ovvio che non puoi pensare di poter tenere quel ritmo per tutta la partita, ma siamo stati bravi a gestirne tutte le fasi non consentendo mai a Siena di rientrare”. Sesoldi passa poi a parlare dei giovani della squadra, a partire da Baccetti, protagonista di una prestazione sopra le righe con canestri segnati nei momenti decisivi. “Lorenzo è stato bravissimo – prosegue il capitano – ma non avevo dubbi. Io ho visto questi ragazzi piccoli e li sto vedendo crescere di giorno in giorno superando i propri limiti ed è davvero una splendida soddisfazione per tutti noi. Sono ragazzi che mettono in campo lo spirito Use e sanno anche giocare come si vede partita dopo partita. Un merito di tutto questo che va anche allo staff tecnico di Luca Valentino e del vivaio che lavorano quotidianamente su ognuno di loro. La loro crescita ripaga di tutto questo. E’ un modello del quale siamo orgogliosi, la vittoria del modello Use”.

Ed ora ne resta una da giocare. Sabato sera a Quarrata i biancorossi chiudono la prima fase del campionato. Anche se l’obiettivo è raggiunto, la formula che prevede che nella seconda fase la squadra si porterà dietro i punti fatti con le altre qualificate impone alla Computer Gross di giocare con la stessa determinazione vista con Siena. Il tutto sul campo di una squadra che deve ancora staccare il pass per la seconda fase, un aspetto che renderà ancora più difficile la partita. Il vantaggio è che l’Use potrà affrontarla senza pressioni particolari.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa