Borgo dei Borghi, scelto il comune toscano per la 12esima edizione

Sarà il comune di Scarperia e San Piero a rappresentare quest’anno la Toscana alla dodicesima edizione del concorso Il Borgo dei Borghi’ organizzata da RaiTre. Domenica prossima 2 febbraio il borgo mugellano sarà protagonista all’interno della trasmissione Kilimangiaro, dalle 17.10 alle 19 su RaiTre.

“La partecipazione di Scarperia e San Piero al concorso – hanno commentato il presidente Eugenio Giani e l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras - è una grande opportunità per valorizzare il Mugello e l’intera Toscana a livello nazionale. Il turismo nei borghi toscani è una risorsa preziosa, capace di coniugare sviluppo economico e tutela delle identità locali. Questo borgo, con la sua storia, le sue tradizioni e il suo patrimonio artistico e culturale, rappresenta l’anima autentica della regione. Essere l’unico in gara per la Toscana è un grande onore, e speriamo che con il sostegno di tutti possa ottenere il riconoscimento che merita”.

Un anno fa fu Peccioli a conquistare l’ambito riconoscimento. A primavera partiranno le votazioni (per partecipare occorre essere iscritti a RaiPlay) che designeranno il vincitore tra i venti partecipanti. La classifica finale verrà svelata in una serata speciale in onda su Rai 3 il 20 aprile.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa