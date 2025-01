Convocato Consiglio comunale a Certaldo, l'odg

A Certaldo è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, nella sala consiliare del Comune, in Piazza Giovanni Boccaccio 13, per il giorno 10 febbraio 2025 alle ore 18,00 in prima convocazione ed alle ore 18,30 in seconda, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

S E D U T A P U B B L I C A

COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO DEL 28 novembre 2024 – Lettura e approvazione.

SERVIZI FINANZIARI E INTERNI – Bilancio preventivo 2025/2027 – Variazioni – Ratifica delibera della giunta comunale n. 3 del 15.01.2025.

SERVIZI FINANZIARI E INTERNI – Bilancio preventivo 2025/2027 – Variazioni.

SERVIZI FINANZIARI E INTERNI - Regolamento generale delle entrate – Approvazione.

SERVIZI FINANZIARI E INTERNI. TRIBUTI COMUNALI – Regolamento imposta di soggiorno – Approvazione modifiche e nuovo testo.

SERVIZI FINANZIARI E INTERNI - Collegio dei revisori dei conti – Collegio in carica dal 01.03.2024 al 28.02.2027 – Sostituzione componente cessato.

ORDINE DEL GIORNO - Percorsi di ripubblicizzazione del servizio idrico.

ORDINE DEL GIORNO - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e recupero delle aree degradate.

ORDINE DEL GIORNO - Adesione alla campagna “Italia ripensaci” di sensibilizzazione al tema del disarmo nucleare.

MOZIONE - Espansione delle piantumazioni nel territorio comunale.

INTERROGAZIONE - DPR 380/01; LR 65/2014 – Edilizia Antisismica. Lavori di restauro e consolidamento strutturale del Palazzo Pretorio e della Chiesa dei Santi Tommaso e Prospero.

INTERROGAZIONE - Bando "Spazi Attivi - percorsi di rigenerazione urbana - Recupero strutturale dell'ex Centro Giovani i Macelli. Ma.PS - Macelli Public Space.

INTERROGAZIONE - PNRR NEXGENERATIONEU – M5C2 - Investimento 2.1. Rigenerazione urbana – Appalto integrato - Intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione del un nuovo impianto natatorio comunale denominato “piscina Fiammetta” lotto 1.

La seduta consiliare potrà essere seguita in diretta streaming su internet all'indirizzo web: https://www.digital4democracy.com/streaming/certaldo