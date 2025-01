Denunciato a Pontedera 24enne per atti osceni in luoghi frequentati da studenti

Nei giorni scorsi a Pontedera la polizia ha denunciato un 24enne della Valdera per il reato di atti osceni in luogo pubblico, aggravati perché commessi nelle vicinanze a luoghi abitualmente frequentati da minori. A far scattare l'intervento l'arrivo di alcune segnalazioni in merito a un uomo che, la mattina in piazza Martiri della Libertà, parcheggiava la propria auto e si masturbava mentre gli studenti percorrevano quel tratto di centro. Predisposto il servizio di osservazione dagli agenti e individuati sia l'auto che la persona segnalati, quest'ultimo forse accortosi della presenza della polizia ha tentato di allontanarsi velocemente.

Il pedinamento è proseguito fino a piazza Berlinguer dove ha parcheggiato l'auto in prossimità dell’argine, anche questo percorso da numerosi studenti che raggiungono il vicino villaggio scolastico, commettendo nuovamente atti osceni in modo visibile. Immediatamente intervenuti gli agenti hanno fermato l'uomo che è stato portato in commissariato. Sottoposto a perquisizione personale e del veicolo, è stato rinvenuto un coltello a serramanico. Per questo il 24enne è stato denunciato anche per porto abusivo d'arma.

La polizia di Pontedera invita a contattare il commissariato qualora altre persone, anche nei giorni precedenti, abbiano assistito a qualche episodio simile. È inoltre ricordato che è possibile segnalare in tempo reale qualunque reato attraverso l’app Youpol.

