Farmacie comunali di Castelfiorentino, per la 2 al via all'orario continuato

Farmacie comunali, sono in arrivo numerose novità che puntano a migliorare il rapporto con l’utenza.

A partire da lunedì 3 febbraio la Farmacia Comunale 2 (piazza Grandi) osserverà un orario continuato 8-20 dal lunedì al venerdì, per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini che magari (per motivi di lavoro o altro) incontrano delle difficoltà a recarsi in farmacia durante l’orario consueto.

Il sabato la farmacia sarà aperta di norma dalle 8 alle 13, ma quando sarà di turno (oppure di appoggio diurno al turno di Certaldo) replicherà l’orario continuato 8-20, sia il sabato che la domenica.

Il provvedimento, reso possibile grazie alla recente assunzione di due nuovi farmacisti, avrà dei riflessi positivi per tutti, dal momento che l’ampliamento dell’orario di apertura consentirà di distribuire l’affluenza su dodici ore anziché otto.

Contestualmente, l’Amministrazione Comunale sta lavorando per potenziare ruolo e funzioni della Farmacia comunale 1 (via Ridolfi, pressi Stazione Ferroviaria) con l’obiettivo di trasformarla in una “Farmacia dei Servizi”.

Il progetto, che viene portato avanti in coordinamento con le farmacie del territorio, ha già imboccato la dirittura di arrivo. Se l’operazione andrà in porto, la Farmacia Comunale 1 non si limiterà alla dispensazione di farmaci o altri servizi che già adesso sono a disposizione dei cittadini (come le preparazioni galeniche di medicinali, le prenotazioni al CUP, la vendita di prodotti per l’infanzia o per l’igiene e la cura della persona), ma sarà in grado di erogare tutta un’ampia gamma di prestazioni assistenziali, agendo in pratica come un soggetto privato.

Alcuni esempi? Eseguire analisi di prima istanza (controllo glicemia, colesterolo, trigliceridi, controllo del peso corporeo ecc..), l’opportunità di poter effettuare test attraverso apparecchiature strumentali non invasive (holter cardiaci e pressori), elettrocardiogramma, il tampone per l’eventuale diagnosi del Covid 19 e così via, con la possibilità poi di trasmettere i risultati a un medico specialista convenzionato per una corretta diagnosi. In tal modo, la Farmacia Comunale 1 assumerebbe anche la funzione di presidio sanitario di zona per favorire una risposta più adeguata ai bisogni dei cittadini.

“Puntiamo a fare della Farmacia Comunale 1 un presidio sanitario polifunzionale – osserva l’Assessora alle Politiche Sociali, Federica Parisi – e ci auguriamo di poter arrivare entro breve a cogliere questo obiettivo, che va nella direzione di una migliore integrazione tra i servizi sanitari della nostra area, potenziando l’assistenza di prossimità in un’ottica multidisciplinare e con uno sguardo rivolto ai bisogni concreti delle persone. Grazie all’assunzione di due nuovi farmacisti – conclude Parisi – siamo già in grado di offrire da lunedì prossimo un orario prolungato e senza pause alla Farmacia Comunale 2, che sarà garantito anche il sabato e la domenica quando sarà di turno”.

Si ricorda che la Farmacia Comunale 1 rimarrà aperta sabato 1 febbraio, in occasione di Santa Verdiana, festa del Santo patrono di Castelfiorentino.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

