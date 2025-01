Gronchi da record, oltre 116.000 visitatori alla biblioteca di Pontedera nel 2024

Crescono visitatori, iscritti e prestiti. Ma anche le iniziative realizzate e il numero di classi e scuole coinvolte in attività. Il 2024 della biblioteca comunale Gronchi si è chiuso con numeri importanti. Su tutti quello delle visite: 166.114 persone sono entrate alla biblioteca, con un incremento del 44,3 per cento rispetto all'anno precedente, il 2023.

Le nuove iscrizioni di utenti ai servizi sono state 633, portando così il totale degli iscritti a 14.554, di cui 2081 bambini e ragazzi, fino a 14 anni di età. Tra i numeri in crescita il servizio dei prestiti con +6,5 per cento rispetto al 2023, passando da 56.252 a 59.908. Di particolare importanza la divisione per età. Se i prestiti alla Gronchi sono stati 30.248 nella sezione adulti, alla biblioragazzi hanno raggiunto quota 29.229.

"Di fatto - spiegano dalla Gronchi - quasi la metà dei prestiti hanno riguardato bambini e ragazzi, risultando frutto di una intensa attività di promozione della lettura che ha visto, nell'anno appena passato, 199 classi coinvolte in biblioteca o a scuola, mentre le iniziative e le attività della Gronchi sono state, nel 2024, 182. Si tratta, in entrambi i casi, di numeri in salita".

Altra freccia in su per la dotazione documentaria, con i libri che fanno la parte del leone ma che comprende anche giornali, riviste e materiale multimediale: nel 2024 è stata sfondata la soglia delle 100mila unità arrivando a 100.261 contro le 97.694 dei dodici mesi precedenti. E che si inserisce nel ricco patrimonio delle altre biblioteche del sistema Bibliolandia, delle quali Pontedera è capofila, che consente di usufruire di un sistema di prestito interbibliotecario che ha a disposizione quasi 670mila unità fra libri, periodici e altro.

"Una casa della comunità che lo scorso anno ha compiuto i suoi primi 70 anni e che, partendo da una storia importante, è sempre più spazio di incontro, confronto e partecipazione - dice l'assessore alla cultura del Comune di Pontedera Francesco Mori - la biblioteca Gronchi è un valore per l'intera città e rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo del futuro dell'intero territorio". "Non solo lettura e studio - aggiunge Mori - ma anche apertura verso nuovi linguaggi e nuove esigenze degli utenti. E da questo punto di vista sono molto importanti i numeri in crescita del servizio Media Library on Line, che consente agli iscritti delle biblioteche della Rete Bibliolandia di accedere gratuitamente a ebook, musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione on line ed altro. Una confidenza, quella col digitale, sempre più condivisa dagli utenti, ma che ovviamente non toglie nulla al rapporto in presenza e alla fruizione personale della struttura". "E su questo versante - dice ancora l'assessore - entro l'estate partiranno i lavori per risolvere la questione dei parcheggi attualmente non utilizzabili, avendo trovato sia lo strumento amministrativo che le risorse per compiere questa operazione".

Tra le iniziative portate a termine nell'anno appena trascorso, sul fronte della sinergia con la città, da menzionare le letture in pediatria all'ospedale Lotti, l'appuntamento estivo con le letture all'aria aperta nei parchi, quelle realizzate in arabo e italiano grazie al nuovo servizio di service learning e alla collaborazione col Centro provinciale per l'istruzione degli adulti.

"Ma anche i rapporti costanti con tante realtà cittadine, che consentono di proiettare la lettura al di fuori del consueto perimetro, con una logica di diffusione all'ascolto e al piacere del libro" - conclude Mori - "E che rende la biblioteca perno centrale delle tante iniziative che Pontedera "Città che legge", dedica ai libri, prima tra tutti Ponte di Parole".

Fonte: Ufficio Stampa