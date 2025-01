Montelupo e la ceramica: tre giorni di storia, arte e futuro

Tre appuntamenti per approfondire la conoscenza della ceramica di Montelupo e per conoscerne da vicino i segreti della lavorazione, grazie all’Open Day organizzato dalla scuola della ceramica.

Tre giornate all’insegna della cultura, della creatività e della scoperta: un’occasione unica per esplorare la città, il Museo della Ceramica, la Scuola della Ceramica e la Fondazione Archivio Bitossi, con attività gratuite e laboratori per adulti e bambini. Tutti gli eventi, organizzati dalla Fondazione Museo Montelupo, sono realizzati grazie al contributo del Consiglio Regionale in occasione della Festa della Toscana 2024

“Il ciclo di iniziative rappresenta un’importante occasione per valorizzare il nostro patrimonio artistico e artigianale, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di partecipare gratuitamente alle diverse attività - dichiara l’assessora alla cultura Aglaia Viviani -. In particolare, la Scuola della Ceramica di Montelupo si conferma un centro formativo altamente qualificato, dove si tramandano saperi e conoscenze vecchie di secoli, ma dove al contempo si studiano e si sperimentano le tecnologie più avanzate. Un luogo che unisce tradizione e innovazione, contribuendo a mantenere viva e attuale l’arte ceramica. E l’open day gratuito del 1 marzo sarà un momento prezioso per sperimentare conoscere da vicino tutte le opportunità che offre”.

Programma nel dettaglio

Domenica 2 febbraio - MUSEO DELLA CERAMICA, Piazza Vittorio Veneto 11

Ore 9:00 – 19:00: Apertura con ingresso gratuito

Ore 16:00 – 17:00: Visita guidata alla collezione del Museo e dimostrazione di lavorazione al tornio o di pittura presso la Fornace del Museo. Max 20 persone. Attività gratuita.

Ore 17:00 – 18:00: UN MESSAGGIO PER TE – Laboratorio di decorazione su ceramica ispirato alle ceramiche d’amore del Museo. Max 20 persone. Attività gratuita.

Domenica 16 febbraio - MUSEO DELLA CERAMICA, Piazza Vittorio Veneto 11

Ore 9:00 – 19:00: Apertura con ingresso gratuito

Ore 10:00: Trekking urbano alla scoperta delle opere di arte contemporanea site-specific. Percorso di 3 km, adatto a tutti. Attività gratuita.

Ore 16:00 – 17:00: Visita guidata alla collezione del Museo e dimostrazione di lavorazione al tornio o di pittura presso la Fornace del Museo. Max 20 persone. Attività gratuita.

Ore 17:00 – 18:00: IL MIO ARLECCHINO! – Laboratorio di decorazione ceramica per bambini. Max 20 persone. Attività gratuita.

Sabato 1 marzo - SCUOLA DI CERAMICA, Via Gramsci 8

Ore 9:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00: Apertura speciale della Scuola di Ceramica. Ingresso libero.

Ore 10:00 – 11:00 – 12:00: Tour guidato con dimostrazione pratica di lavorazione. Max 10 persone per gruppo. Attività gratuita.

Ore 15:00 – 18:00: Ceramics Experience – Attività pratica di lavorazione al tornio e pittura decorativa. Max 20 persone. Attività vietata ai minori di 18 anni. Attività gratuita.

ARCHIVIO MUSEO BITOSSI, Via Gramsci 14



Ore 11:00 e 15:00: Visita guidata alla collezione del Museo. Prenotazione obbligatoria. Attività gratuita.

MUSEO DELLA CERAMICA, Piazza Vittorio Veneto 11

Ore 9:00 – 19:00: Apertura con ingresso gratuito.

Per info & prenotazioni: Tel. 0571 917650 Email: museo@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo - Ufficio Stampa

Notizie correlate