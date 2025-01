Morte di Astori, chieste tre condanne dalla Procura

Per la morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018 nel ritiro prepartita a Udine, al secondo processo a Firenze il pm Antonino Nastasi ha chiesto le seguenti condanne: 3 anni e 6 mesi per il professore Giorgio Galanti; 3 anni per la dottoressa Loria Toncelli; 1 anno e 4 mesi di reclusione per il professore Pietro Amedeo Modesti. Per il pm, Galanti e Toncelli devono rispondere di falso, Modesti di distruzione di atto vero, autentico.

Secondo le ipotesi dell'accusa, a vario titolo, i tre avrebbero contribuito alla presunta falsificazione di un certificato medico per un esame diagnostico a cui il giocatore in realtà non sarebbe mai stato sottoposto. La conclusione delle arringhe dei difensori è in programma per il prossimo 31 marzo, poi la sentenza.

Nel processo principale invece, Galanti è stato condannato in primo grado a un anno (pena sospesa) per omicidio colposo. La pena è stata confermata in appello, il processo in Cassazione è stato fissato per il 4 marzo 2025.

