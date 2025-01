Partiti i lavori per il nuovo blocco di 40 loculi al cimitero comunale di Certaldo

Sono partiti, al cimitero comunale di Certaldo, i lavori di costruzione di un nuovo blocco di 40 loculi in cemento armato e le opere di manutenzione straordinaria riguardanti i servizi igienici, per un importo complessivo di 120.000 euro. La fine dei lavori è prevista entro l’estate di quest’anno.

I lavori prevedono la realizzazione della struttura portante in cemento armato; la realizzazione di 40 loculi scatolari prefabbricati monoblocco, in cemento armato autoportante, per tumulazione frontale, disposti in 5 file orizzontali e 8 colonne verticali; la realizzazione delle coperture e della pavimentazione esterna; la manutenzione straordinaria per il ripristino del funzionamento dei limitrofi servizi igienici; le relative opere impiantistiche elettriche ed idrauliche.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

