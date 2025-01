La settimana a Palazzo Leggenda: letture, avventure e divertimento a tema Carnevale

Una nuova settimana di iniziative vi aspetta alla biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi. A Palazzo Leggenda ci sarà un gran da fare fra letture, storie, avventure e divertimento a tema Carnevale.

Si comincia con ‘Una torre di storie’ mercoledì 5 febbraio, alle 17: letture per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni, per proseguire giovedì 6 febbraio, alle 17, con un pomeriggio ‘A tutto manga ‘ e la creazione di una pagina a fumetti (età consigliata 9-14 anni) con prenotazione consigliata.

Venerdì 7 febbraio, alle 17, anche a Palazzo Leggenda verrà celebrata la ‘Giornata dei calzini spaiati’: alle 17 i piccoli partecipanti entreranno in un mondo magico fatto di calzini… ma non calzini qualsiasi! Sarà un’avventura in cui ogni calzino avrà una storia da raccontare. Con carta, colori e tanta fantasia, saranno creati calzini super speciali che andranno ad addobbare il meraviglioso albero di Palazzo Leggenda. Laboratorio per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni e per tutte e tutti coloro che vorranno lasciare la loro impronta.

Si arriva a sabato 8 febbraio con un doppio appuntamento: alle 10.30 i Baby M-assaggi, letture e divertimento a tema Carnevale per bambine e bambini dai 18 ai 36 mesi con prenotazione consigliata. Alle 16.30, Dal libro al fare: Pietro Pizza… in biblioteca! Avete mai mangiato una pizza al gusto di…Pietro Pizza? Palazzo Leggenda si trasformerà in un laboratorio dove nessuna pizza è impossibile da cucinare. Verranno realizzate pizze dalle forme più stravaganti con pasta sale e tutti gli ingredienti disponibili nella dispensa della propria fantasia. Lettura e laboratorio per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni. Prenotazione consigliata.

E poi, da non dimenticare, la seconda sfilata della rassegna 'Mela Ridens. Un altro Carnevale', sabato 8 febbraio, con tante attività da scoprire per divertirsi tra coriandoli, stelle filanti, musica, trucco e chissà quante altre sorprese.

Il programma di Palazzo Leggenda del mese di febbraio è on line al link: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/il-programma-di-febbraio-a-palazzo-leggenda-e-online/

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Palazzo Leggenda, via Paladini, snc, Empoli, 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, www.biblioteca.comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa