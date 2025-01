Riparte la campagna di sensibilizzazione del comune di San Casciano per adottare tre cuccioli

È in corso in questi giorni la pratica dell’affidamento che consentirà ai due meticci, amici inseparabili, probabilmente provenienti dall’Ucraina, di migliorare la propria vita e quella della famiglia che li accoglierà.

L’iniziativa del comune chiantigiano che promuove l’adozione responsabile e consapevole degli amici pelosi per contrastare il fenomeno del randagismo prosegue nell’intento di offrire nuovi percorsi effettivi a tre dolcissimi cuccioli.

Irresistibili giocherelloni a pelo corto, musi che fanno innamorare a prima vista. Sono quelli di Panna, Latte e Caffè: due maschietti e una femminuccia, hanno circa due mesi e sono pronti per iniziare una nuova stagione con le famiglie che coglieranno l’opportunità di adottarli. I meticci sono stati rinvenuti pochi giorni fa a San Casciano e sono anch’essi ospiti del rifugio Parco degli animali di Firenze, struttura con cui è convenzionato il Comune.

“Siamo felici che la campagna attivata per Roxana e Tanko abbia avuto un esito positivo in tempi così rapidi – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – adesso altri tre teneri esemplari di pochi mesi, bisognosi del calore di una casa, attendono di essere coccolati e amati e sono disponibili per l’adozione”.

“L’azione di contrasto al randagismo deve necessariamente passare da una corretta gestione della salute e del benessere degli animali – prosegue il primo cittadino – scegliere di adottare responsabilmente un cane è un atto importante che si lega ad un impegno a lungo termine, un animale che entra nelle nostre case diventa membro della famiglia, porta gioia, crea legami forti e duraturi, migliora il benessere psicofisico, arricchisce la nostra vita offrendo compagnia, affetto e serenità. Per questo è fondamentale prendersene cura occupandosi di tutti gli aspetti che comportano l'adozione e le relazioni emotive e pratiche che si stringono con un cane”.

Chiunque fosse interessato ad adottare Panna, Latte e Caffè potrà rivolgersi direttamente presso la struttura convenzionata per l’avvio della procedura di adozione. Contatti: tel. 055 7352018 e 055 753224 email adozioni.animali@comune.fi.it.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio Stampa

