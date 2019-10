I più letti della settimana: Notte di sesso finita male e San Miniato a Un posto al sole

Inauguriamo questa settimana una nuova rubrica, un piccolo riassunto degli articoli più letti della scorsa settimana su gonews.it. I dati sono certificati da Google Analytics e riguardano i giorni da lunedì 30 settembre 2019 a domenica 6 ottobre 2019.

Iniziamo subito con l'articolo che ha letteralmente mandato in tilt il nostro sito: la lite di un settantenne con una prostituta nella zona industriale empolese del Terrafino. La notizia 'pruriginosa' è stata aperta circa 130mila volte in totale, quasi un record, con migliaia di click anche giorni dopo la pubblicazione.

A seguire una notizia della quale non ci aspettavamo questo enorme successo: parliamo di quella riguardante l'attore sanminiatese Erik Tonelli della popolare soap opera Un posto al Sole che nomina San Miniato durante una delle ultime puntate. Certamente il nocciolo duro di fan di Upas ha contribuito al successo di tale notizia, oltre ai fan dell'attore toscano. Mancate per un soffio le 50mila aperture.

Torniamo alla cronaca. Nel terzo posto troviamo con 9.200 click l'arresto di una imprenditrice empolese per evasione fiscale di circa 2 milioni di euro. Infine due notizie ancora dall'Empolese Valdelsa e ancora di cronaca. Il caos della festa privata avvenuta a Castelfiorentino domenica 29 settembre e l'incidente auto-moto in via dei Cappuccini a Empoli di venerdì 4 ottobre che ha causato sversamento di olio e benzina in strada. Le due notizie sono state aperte rispettivamente 5.700 e 5.300 volte.

