Kalesha resta in carcere per l'omicidio dei coniugi Pasho

Niente da fare per Elona Kalesha, 36enne albanese arrestata a dicembre per il duplice omicidio, il vilipendio e l'occultamento dei cadaveri di Shpetim e Tauta Pasho, i genitori dell'ex fidanzato Taulant Pasho scomparsi a Firenze nel 2015. Kalesha rimarrà in carcere perché il tribunale del Riesame ha rigettato il ricorso presentato dai legali della donna, avvocati Federico Febbo e Antonio D'Orzi.

Ricordiamo che a dicembre i corpi dei coniugi Pasho furono ritrovati in 4 valigie abbandonate in un campo fra il carcere di Sollicciano e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno.

