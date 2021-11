Giani: "Solidarietà a Greta Beccaglia, guai a minimizzare questi episodi"

"Complimenti alle forze dell’ordine per la tempestività con cui hanno lavorato per identificare il tifoso che domenica all’esterno dello stadio di Empoli ha molestato la giornalista Greta Beccaglia durante la diretta tv”.

A dirlo è il presidente della Regione Eugenio Giani che rinnova la sua vicinanza e solidarietà sincera a Greta (qui gli altri commenti in merito).

“Ora la giustizia farà il suo corso - aggiunge Giani - , ma la cosa importante adesso è impegnarci tutti, ognuno per la propria parte, a mettere in atto quel cambiamento culturale auspicato, ma che nei fatti tarda a venire. Questi episodi di violenza e sopraffazione nei confronti delle donne non devono accadere più. Guai a minimizzarli”.