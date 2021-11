Dopo la molestia la giornalista Greta Beccaglia di nuovo in diretta: "Felice di ritornare"

È già tornata al lavoro Greta Beccaglia, la giornalista di Toscana Tv che nel post partita di sabato 27 novembre a Empoli ha subito molestie da parte di tifosi. In seguito alla vicenda, sono stati emessi due provvedimenti di Daspo. Beccaglia ha impugnato di nuovo il suo microfono ed è tornata a svolgere il suo mestiere fin da subito, quello di cronista fuori dallo stadio questa volta al Franchi, in occasione della partita Fiorentina-Sampdoria che si è appena conclusa. "Sono stanca ma sono felice di ritornare a fare il mio lavoro subito dopo quello che è successo", ha dichiarato prima del collegamento.

La giovane cronista ha incontrato oggi il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che gli ha espresso la sua solidarietà e a nome di tutto il club viola.

Intanto però nei primi minuti della partita allo stadio di Firenze, in curva Fiesole è apparso uno striscione dal tono polemico con i giornalisti: "Prima razzisti, poi sessisti ma mai giornalisti". Così recitava la scritta comparsa tra i tifosi, alcuni di loro finiti sulle cronache degli ultimi mesi per la molestia subita dalla giornalista Beccaglia ma anche per le offese razziste rivolte al difensore del Napoli Kalidou Koulibaly al termine di Fiorentina-Napoli, lo scorso 3 ottobre, per il quale è stato emesso provvedimento di Daspo a carico di un tifoso (Qui la notizia).