Il 2022 di Empoli sarà ricco di cantieri e di nuove opere, che verteranno principalmente su tre parole: scuola, cultura e sport.

Lo ha specificato il sindaco Brenda Barnini nell'intervista di fine anno rilasciata alla stampa in municipio.

Progetto Hope, dal Leggenda festival 365 giorni l'anno al coworking

"Il 2022 sarà ultimo anno di lavori su Hope. Verranno conclusi tutti i cantieri. All'ex Sert nascerà un presidio sanitario importante, ora grande risorsa perché riguarda la sanità extraospedaliera. In conclusione anche il cantiere sulla biblioteca Renato Fucini, nell'arco dell'anno terminerà la ristrutturazione dell'ospedale vecchio e l'ex Convitto che ospiterà il coworking e l'ampliamento sezione ragazzi della biblioteca. All'interno il Leggenda Festival sarà 'stabile' 365 giorni all'anno con laboratori, incontri e letture per la fascia 0-14".

Nuove scuole al primo posto

"Anche la nuova scuola primaria di Marcignana, costruita con criteri ecocompatibili e sostenibili, e che avrà spazi più ampi per evitare il rischio covid, sarà conclusa entro anno. Apriamo anche i cantieri per la nuova scuola di Pontorme, dal valore di 5 milioni di euro con una nuova palestra. Siamo monitorando i vari bandi dei ministeri candidando gran parte dei nostri progetti, laddove venissero finanziati ci lascerebbero delle risorse proprie per fare altri interventi. Sappiamo che febbraio 2022 è il mese delle prime scadenze per le candidature dei bandi. Per le scuole superiori saranno risolti anche i problemi del liceo Artistico, da tempo sulle cronache dei giornali, con l'aiuto della Città Metropolitana. Interverremo anche per l'Iti, entrambi avranno nuovi spazi".

Viabilità, sblocchi a est

"Apriranno due cantieri nel prossimo semestre, quello per la strada di collegamento tra il quartiere di Serravalle e la ss67 (per risolvere i problemi di viabilità durante le partite di Serie A) così come la costruzione della rotatoria su via Cherubini è già in corso, ricordiamo che quell'incrocio è stato tante volte teatro di incidenti anche mortali. Poi finalmente avremo la pubblicazione della gara per lavori del ponte sull'Orme. Nel 2022 verranno risolti tutti questi problemi viari".

Nuovo palazzetto per basket e volley, nuova gestione della piscina e campus di atletica leggera

Il mondo dello sport riserva le novità più importanti, alcune finora inedite. "Con il nuovo Masterplan dello Sport pubblicheremo il bando di alienazione dello stadio Carlo Castellani, attendiamo la valutazione dell'Agenzia delle Entrate. Ci stiamo portando avanti anche con la realizzazione di un nuovo grande campus dell'atletica leggera in via Sanzio per le scuole superiori. Vogliamo impegnarci come Comune con 7 milioni di euro, parliamo di una infrastruttura sportiva a servizio di 5mila studenti delle scuole superiori. In MetroCitta sono stati stanziati 2 milioni su 7 totali".

"Stiamo anche valutando più opzioni per il nuovo palazzetto dello sport che sappia accogliere in termini di pubblico per Serie maggiori come per il Basket (Use, NdR) e Pallavolo (Timenet Empoli Pallavolo, NdR), richiedono. Entro metà 2022 individueremo sia l'area che le modalità di strutturazione. Infine stiamo valutando opzioni di privati per la gestione della piscina, su cui poter fare partneriato per investimenti e gestione prossimi anni".

Cultura al centro con il nuovo polo culturale

Il percorso partecipativo del nuovo teatro civico empolese è partito da tempo. "Abbiamo avuto oltre 150 persone per il primo appuntamento, abbiamo raccolto consigli, idee e proposte che diventeranno obiettivi per bando di progettazione. Ricordo che questo non è frutto della volontà del sindaco, nel 2019 ci furono 4 appuntamenti per il programma elettorale, il teatro fu la richiesta più votata da tutti. È un obiettivo importante per empoli".

Dal centro alle frazioni

Le frazioni di Empoli avranno 24 milioni di investimenti per manutenzioni e opere. Una di queste che nel 2022 vedrà il compimento della progettazione esecutiva "è la nuova funzione dell'Ecomostro di Ponte a Elsa, oltre 6 milioni di euro che porterà nuova vita dal degrado. Ci saranno poi progetti per nuovi parcheggi a Cortenuova, Corniola, Pagnana".

"Nel centro palazzo Ghibellino, in piazza Farinata, vedrà la progettazione esecutiva in chiusura per la ristrutturazione. È un restauro conservativo molto complesso che vedrà l'intervento della Soprintendenza, lì troveranno sede gli uffici di rappresentanza, il sindaco, la segreteria e il Consiglio comunale".

Il verde pubblico

"Mi preme ricordare la piantumazione dei 900 alberi per Empoli Carbon Neutral. Una piccola novità: nel piano assunzioni del Comune avremo un giardiniere, una figura che non c'era più da anni. Da solo non poterà certamente tutte le piante del comune ma seguirà i lavori affidati a ditte esterne".

La visione per Empoli

"La ritengo una media città della Toscana con le stesse caratteristiche di capoluogo di provincia senza esserlo, per questo mancano aiuti importanti. Faccio un esempio: come ordine pubblico e sicurezza Empoli non ha prefettura o questura, eppure la quantità di interazioni in città meriterebbe assolutamente. È essenziale che Empoli sappia accogliere le opportunità dall'emergenza. Firenze vuole andare oltre la dipendenza del turismo, per Empoli vogliamo rimanere la capitale del lavoro di questa regione e per farlo bisogna investire in infrastrutture materiali e immateriali, come l'Its. La nostra città continua a rinnovarsi, non è mai stata un dormitorio".

Elia Billero