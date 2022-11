Impianto rifiuti, protesta dei cittadini di Marcignana all'incontro Alia

Interrotto l'incontro con la cittadinanza al Palazzo delle Esposizioni a Empoli per raccontare il progetto dell'impianto rifiuti del Terrafino con il gruppo di cittadini di Marcignana in protesta. Striscioni e cartelloni con scritto 'No gassificatore' e 'Marcignana non si piega' sono stati esposti fuori dalla sala di piazza Guido Guerra. Il sindaco Brenda Barnini è uscito per incontrare i manifestanti, capitanati da Marco Cardone (qui l'intervista a cura di Marco Mainardi degli scorsi giorni) che protestavano "contro la mancanza di ascolto del Comune di Empoli" poiché sarebbero stati "escludi dal percorso partecipativo, con i microfoni riservati ai soli relatori". Chi protestava poi è stato fatto entrare e ha potuto consegnare nelle mani del primo cittadino una lettera dove sono spiegate le ragioni della protesta. Principalmente viene chiesta l'istituzione di un comitato terzo e imparziale che possa valutare danni e benefici dell'impianto senza la presenza delle parti in causa, ossia Alia. In particolare la valuzione delle emissioni e l'impatto per la salute degli abitanti delle zone limitrofe, come appunto Marcignana. Barnini ha iniziato il suo intervento ribadendo, come già avvenuto anche in un'intervista rilasciata proprio sul nostro giornale, che niente è stato deciso e che questi incontri sono propedeutici per la partecipazione della cittadinanza.