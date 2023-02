Carnevale, mostra felina e degustazioni: cosa fare questo weekend

Siamo a febbraio, mese di coriandoli colorati, dolci e feste per grandi e piccini. Sono tanti gli appuntamenti con il Carnevale da cogliere anche per questo fine settimana, sabato 18 e domenica 19, e altri appuntamenti per vivere un pomeriggio fuori casa. Ecco qualche idea per trascorrere questo weekend.

Tutti al Carnevale, dal comprensorio del cuoio ed Empolese fino a Viareggio

Castelfranco di Sotto. Sabato 18 febbraio torna il CarnevalCastelfranco, con la sfilata dei carri allegorici di Orentano in trasferta in piazza XX Settembre. Non mancheranno animazione per bambini, musica e divertimento.

Santa Croce sull'Arno. Domenica 19 in scena la seconda sfilata del Carnevale d'Autore di Santa Croce sull'Arno. L'appuntamento, da piazza Matteotti e per tutto il centro, inizierà dalle 15.30.

Capraia e Limite. Sabato 18 febbraio c'è il "Carnevale a Limite", sfilata di carri allegorici a partire dalle 14.30.

Montespertoli. Si svolgerà Domenica 19 Febbraio presso il Circolo Arci di Montagnana val di Pesa, frazione del Comune di Montespertoli, la prima festa "Carnevale in Circolo" organizzata dai volontari dello stesso Circolo che hanno voluto ricreare momenti di aggregazione e festa in occasione del Carnevale. Una serata dedicata ai più piccoli che inizierà alle ore 16.30 insieme alla clown "Scintilla" con racconti, laboratorio e giochi a tema alla scoperta della maschere classiche della tradizione e proseguirà per tutta la serata con coriandoli e stelle filanti.

Per informazioni pagina facebook "Circolo Arci Montagnana" - 0571 671108.

Viareggio. Sempre domenica 19, tornano a sfilare i giganti di cartapesta sui viali a mare di Viareggio.

Altri eventi

Empoli. Torna Miciamici, la 23sima festa del gatto randagio. Al Palazzo delle Esposizioni di Empoli domenica 19 febbraio la mostra felina premierà gli amici a quattro zampe. Il ricavato sarà interamente devoluto al gattile.

Vinci. Sabato e domenica con il calice in mano a Vinci con Divento Vino, due pomeriggi di degustazione con la partecipazione di 24 produttori delle zone limitrofe.

Pisa. Continua la mostra "I Macchiaioli" a Palazzo Blu di Pisa: 120 opere del celebre movimento pittorico visitabili anche questo weekend.