Pelle ringiovanita, da Sanremo a Empoli il nuovo trattamento di Estetica Più Bella

Anna Maria Stanco

Sotto ai riflettori, una delle parole d'ordine è bellezza. Lo sa bene Anna Maria Stanco, titolare di Estetica Più Bella, appena rientrata dalla trasferta Sanremese che l'ha vista impegnata durante il festival della canzone italiana per la cura della pelle di ospiti e vip presenti nella città dei fiori. Dal centro estetico in via Ponzano, è partita per mettere a disposizione le sue competenze in materia e applicarle sulle celebrità che hanno gravitato intorno al festival, prima di shooting ed eventi collegati. Un'occasione non solo per mettere in pratica trattamenti viso, ma anche per lanciare i nuovi prodotti "Divina".

Com'è stata questa esperienza? "È stata molto bella - racconta Anna Maria Stanco, a Sanremo in compagnia di altre colleghe - il festival non è solo all'Ariston ma, come sappiamo, quest'anno c'erano anche gli eventi sulla crociera, i concerti all'esterno nel palco Suzuki e molti altri appuntamenti organizzati nelle grandi strutture alberghiere. Mi sono messa al servizio degli ospiti, con trattamenti viso ogni mattina. Ho utilizzato la mia nuova linea di prodotti che si chiama "Divina" - continua Anna - in arrivo anche al centro estetico di Empoli".

Come agiscono i prodotti "Divina"? "Sono una serie di prodotti che lavorano per correggere le imperfezioni della pelle come rughe o macchie" spiega Stanco. "Sono sieri a base naturale che lavorano sul rinnovo cellulare e la prevenzione dell'invecchiamento cutaneo, efficaci per fermare le lancette del tempo o addirittura mandarle indietro. Con questo trattamento si stimolano i tessuti a rinnovarsi e a produrre nuovo collagene". La nuova linea di Anna Maria Stanco, messa a punto con altre due colleghe nel settore da oltre 35 anni, arriverà presto anche a Ponzano: "Siamo in prevendita con il trattamento e i prodotti, sono già aperte le prenotazioni".

Hanno avuto successo i trattamenti a Sanremo? "Sì - risponde ancora Anna - ospiti e vip si sono affidati alla nostra professionalità e sono rimasti contenti, ho ricevuto molti complimenti, vedevano la loro pelle luminosa e radiosa pronta per il trucco". Tra le varie sedute di cura della pelle, Stanco ha effettuato i trattamenti su personaggi come la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli, l'ex Miss Italia Manila Nazzaro o ancora la conduttrice televisiva Stefania Orlando, Matilde Brandi, Eva e Mercedesz Henger e altre personalità dal mondo influencer.

Le novità per Anna Maria Stanco non finiscono qui. La titolare di Estetica Più Bella anticipa il ritorno al Festival del Cinema di Venezia, per i trattamenti viso agli ospiti, nel prossimo settembre 2023 e un nuovo libro, ancora in lavorazione. Si tratta del secondo volume a firma di Stanco, dopo "La nuova Te dopo i 50 anni" pubblicato nel 2021. Di cosa parlerai adesso? "Il nuovo libro risponderà alle domande più frequenti che mi vengono fatte dai clienti al centro estetico, donne e uomini, e affronterà temi come la cura della pelle, la cellulite, i comportamenti con i cosmetici e molto altro". Estetica Più Bella si trova a Empoli, in via Ponzano, 50 - 0571 922078