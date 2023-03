Firenze scende in piazza "a difesa di scuola e Costituzione"

Piazza Santissima Annunziata è già piena di persone, giunte per partecipare al corteo promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil a difesa della scuola e della Costituzione. La manifestazione, con inizio alle 14, nasce dall'appello delle Rsu delle scuole fiorentine raccolto dai sindacati "in seguto all'aggressione davanti al liceo Michelangelo e delle inaccettabili parole del ministro Valditara sulla lettera della dirigente scolastica del liceo Leonardo Da Vinci". Il 18 febbraio scorso due studenti del liceo fiorentino sono stati aggrediti da altri giovani appartenenti ad Azione Studentesca.

Molte le adesioni al corteo che tra i primi striscioni in piazza vede proprio quello del liceo Michelangiolo, accompagnato dalla scritta "antifascista". Tra le presenze annunciate anche quelle dei neo segretari nazionale e regionale del Pd, Elly Schlein e Emiliano Fossi. Presente in piazza anche il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

"È importante essere qui per i motivi legati alla manifestazione" ha detto il segretario Cgil Toscana Rossano Rossi, presente in piazza. "Questi episodi di violenza, rigurgiti che per me sono fascisti, rischiano di passare nell'indifferenza e invece sono sempre più frequenti".

Poco dopo le 14 il corteo è partito da via della Colonna con una piazza Santissima Annunziata colma di partecipanti. L'arrivo è previsto in piazza Santa Croce.

