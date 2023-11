Tartufo, shopping e "spettacolo di fuoco": cosa fare nel weekend

San Miniato. Questo fine settimana inizia la 52esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato: il fungo ipogeo per eccellenza è pronto a scendere sul red carpet all'ombra della Rocca sabato 11 e domenica 12 novembre. Ovviamente, come da tradizione, la kermesse si svolgerà negli ultimi tre weekend di novembre e per questo tornerà anche 18-19 e 25-26 novembre: la città si trasforma in laboratorio del gusto a cielo aperto, con le eccellenze dell'agroalimentare italiano - Qui il programma del primo weekend.

Empoli. Dopo il rinvio causa maltempo, il centro di si prepara per Empolissima, che il 12 novembre riempirà le vie del centro tra le 8 e le 20. Protagonista indiscusso lo shopping con il mercato tutto il giorno e l’apertura straordinaria dei negozi: abbigliamento, accessori, calzature, arredo casa sono solo alcune delle merceologie presenti - Qui tutti i dettagli.

Arnovecchio (foto Enrico Zarri)

Tutto pronto per la visita a tema sul "Birdwatching" nell’oasi naturale protetta Arnovecchio. Domenica 12 novembre 2023, dalle 9 alle 11, binocolo alla mano per osservare e riconoscere gli uccelli liberi nel loro ambiente naturale. Le aree protette, oltre ad offrire avvistamenti particolari per chi è già esperto, sono il luogo ideale per chi muove i primi passi di questa semplice e rilassante attività - Qui tutti i dettagli.

Castelfiorentino. Un grande "spettacolo di fuoco", corredato da ricche coreografie, danze aeree, illusionismo ed effetti speciali, scandirà il finale della rievocazione della storica "firma" della Pace di Castelfiorentino dopo la battaglia di Montaperti, festa medioevale in programma da venerdì 17 a domenica 19 novembre. Per tre giorni (in particolare sabato e domenica) il borgo della Valdelsa si calerà nell’atmosfera medioevale all’epoca della celebre battaglia del 1260 tra la Firenze Guelfa e la Siena Ghibellina, in seguito culminata in un accordo di Pace siglato a Castelfiorentino il 25 novembre di quello stesso anno.

Impruneta. Il Palio del Peposo, un'entusiasmante sfida gastronomica tra i quattro rioni di Impruneta, è un evento tanto atteso e ricco di tradizione che farà il suo ritorno nel weekend del 10 novembre prossimo. L'evento si svilupperà su tre giorni: al via la sera di venerdì 10 novembre presso il Circolo San Giuseppe con "L’AperiPeposo", menù a base di Peposo all'Imprunetina abbinato ai prelibati vini locali. La manifestazione proseguirà sabato 11 novembre con la "Cena del Peposo" composta da sei portate servita nel suggestivo scenario del Loggiato del Pellegrino.

Domenica 12 novembre, l'intera giornata sarà dedicata alla degustazione del Peposo, anche in versione da asporto su prenotazione, accompagnato da assaggi di vini affinati in anfora. Nel Loggiato del Pellegrino, saranno presenti alcune rinomate aziende agricole toscane produttrici di Chianti e Chianti Classico, offrendo un'occasione per degustare questi vini prelibati. L'evento rappresenta un'opportunità straordinaria per immergersi nella ricca tradizione culinaria di Impruneta e assaporare l'autenticità dei suoi piatti e vini locali.

Riparbella. La cucina sta scaldando i motori: la 51° edizione della Sagra del Cinghiale di Riparbella è ormai alle porte. Due i weekend: venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 novembre e poi, ancora, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19. I tavoli saranno allestiti nella tensostruttura riscaldata di Largo Carlo Alberto dalla Chiesa, le storiche cuoche Ottorina (76 anni), Anna (88) e Ubaldina (quasi 90) faranno ingresso in cucina a partire da mercoledì per iniziare a tagliare e lavorare la gran quantità di cinghiale che verrà servito. L'appuntamento con la sagra è il venerdì e il sabato a cena (stand aperti dalle 19), la domenica a pranzo e cena. Pappardelle e lasagne al cinghiale, cinghiale in salmì, polenta e cinghiale, prosciutto di cinghiale e molto altro: questi sono alcuni dei piatti che saranno serviti nei due fine settimana con prezzi come sempre popolari.

Per tutti gli altri eventi c'è Tempo Libero Toscana