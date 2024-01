Carnevale in partenza, arte e presepi: qualche idea per il weekend

Oltre alle fredde temperature, in questo secondo weekend di gennaio non mancheranno gli eventi sul territorio dell'Empolese Valdelsa, del Cuoio e non solo. Ecco qualche idea per le giornate di sabato 13 e domenica 14.

Santa Croce sull'Arno. Carnevale Santacrocese al via: sabato 13, dalle 19, al teatro Verdi sarà presentata la nuova canzonetta ufficiale dell'edizione 2023. L'appuntamento con la sfilata è per domenica 28 gennaio.

Cerreto Guidi. Le festività natalizie sono appena terminate, ma a Cerreto Guidi è tempo di premiazione della Via dei Presepi. Domenica 14 gennaio, alle ore 16 nella biblioteca comunale Emma Perodi, il verdetto della XII edizione, alla quale hanno preso parte 190 presepi iscritti alla rassegna visitabile fino allo stesso giorno della premiazione: come ogni anno le tre categorie sono materiali di recupero, tradizionale e realizzato dai bambini.

Vinci. Dalle 16 di sabato, alla Casa del Popolo di Spicchio in via Limitese 13, appuntamento con la cerimonia di premiazione del decimo Concorso Fotografico Nazionale "Vinci Photo Contest", organizzato dal Fotoclub Vinci. La giuria ha vagliato 634 foto divise in tre temi: uno libero con scatti in bianco e nero, uno libero a colori e un altro avente come soggetti animali e fauna.

Montespertoli. Ancora arte, fotografia e musica a Montespertoli. L'evento sabato 13 è al Loft19, in via Sonnino 21 dove, a partire dalle 18.30, si esibiranno i Quiet Quartet: originaria di Firenze, la band è celebre per il suo stile eclettico e innovativo. Qui il programma dei prossimi tre concerti fino al mese di aprile.

Firenze. Torna la quinta edizione delle "Botteghe della scienza", un ciclo di incontri ideati dal Museo Galileo, con la volontà di far luce e dare voce alle antiche attività artigiane ancora vive e permettere la creazione di un ponte con il passato verso il futuro, dai mestieri di ieri alle idee di domani: primo appuntamento domenica 14 gennaio, alle ore 10.30 nella sede del Museo in piazza dei Giudici 1 a Firenze (al costo di 3 euro più il biglietto d’ingresso). A tutti i partecipanti sarà offerta la colazione fornita dalla Caffetteria del Grano, grazie al sostegno di Opera Laboratori.

Cascina. Festa in piazza dei Caduti per la Libertà a Cascina con "Pompieropoli" nella giornata di sabato a partire dalle 15: percorsi per i più piccoli sulla sicurezza, ma anche mezzi dei vigili del fuoco parcheggiati in mostra sui quali sarà possibile salire e calze della Befana dei vigli del fuoco, distribuite a bambini e bambine.

