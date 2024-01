Crollo del solaio al matrimonio, si indaga per lesioni e disastro colposi

La procura di Pistoia ha aperto un fascicolo per lesioni colpose e disastro colposo dopo il crollo del solaio all'ex convento di Giaccherino lo scorso 13 gennaio. Nei prossimi giorni saranno effettuati accertamenti tecnici, che potrebbero essere fatti nella forma dell'accertamento con il pubblico ministero o per incidente probatorio. Si contano decine di feriti, alcuni ancora ricoverati in gravi condizioni. Gli inquirenti hanno ottenuto la documentazione tecnica dell'immobile. Prese anche le foto scattate nella struttura durante il ricevimento. I carabinieri di Pistoia stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti. Al momento l'ex convento è sotto sequestro. Indagano anche, per i temi di loro competenza, carabinieri del nucleo Tutela Patrimonio Culturale.

