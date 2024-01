Servizio Civile, decine i posti disponibili in Toscana. E sul sito è più facile trovare dove

Non è raro ultimamente vedere su internet gli annunci di enti che richiamano i giovani allo svolgimento del servizio civile. Un'opportunità che permette ai neomaggiorenni di svolgere un'attività di utilità sociale in diversi settori che hanno a che fare con il pubblico o l'assistenza a persone svantaggiate. Sul sito ufficiale del Servizio Civile Universale sono infatti sette i settori di collocamento di chi fino al 15 febbraio prossimo, giorno della scadenza, presenterà la domanda per l'accesso al servizio: l'assistenza, la Protezione Civile, il patrimonio ambientale, quello storico, artistico e culturale, il settore dell'educazione e della promozione paesaggistica, il settore dedicato all'agricoltura e infine il settore dedicato alla promozione della pace fra i popoli.

Nella zona dell'Empolese Valdelsa sono decine i posti che possono essere assegnati partecipando al bando relativo al periodo 2024/2025 ed è molto semplice presentare le domande.

Un modo completo è quello di visitare il sito ufficiale del Servizio Civile Universale, serviziocivile.gov.it, e cercare il progetto a cui provare a partecipare. Una volta dentro, è possibile scegliere aree e progetti di proprio interesse. Cliccando sulla voce 'Scegli il tuo progetto in Italia' è possibile cercare ogni singolo progetto in base al proprio territorio di appartenenza. Il sito del Servizio Civile Universale mette infatti a disposizione una rapida ricerca basata sui filtri, che evidenzia ogni sezione e opportunità presenti in Toscana.

Nella nostra Regione i progetti disponibili sono 288: 183 dedicati all'assistenza, 84 per l'educazione (banditi per la maggior parte da Arci e Pubbliche Assistenze in aree come i servizi per l'infanzia o l'animazione di comunità), 14 per il patrimonio storico-artistico-culturale (cura e conservazione di biblioteche), 7 in ambiti relativi alla Protezione Civile. Una volta scelto il progetto e la sede, il sito mette a disposizione la piattaforma per presentare la domanda.

Nell'Empolese Valdelsa sono decine i posti messi a disposizione: 60 nelle Pubbliche Assistenze fra Empoli, Cuoio e Valdelsa; 24 alla Misericordia di Empoli; 4 a Montelupo nell'amministrazione comunale cittadina dedicati alla "Comunicazione per la comunità"; 8 al pronto soccorso del San Giuseppe (all'interno di 39 complessivi messi a bando dall'Asl Centro.

Ci sono posti disponibili a Siena (11 nel sistema museale cittadino); 38 all'Ausl Toscana Nord Ovest; 6 alla Pubblica Assistenza di Poggibonsi.

Le informazioni generali per poter partecipare al Servizio Civile Universale

Per poter partecipare ai bandi del Servizio Civile è necessario avere fra i 18 e i 28 anni e il periodo di impiego è previsto, per durate dagli otto ai dodici mesi, per la stagione 2024/2025.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le 14 di giovedì 15 febbraio 2024.

L'assegno corrispettivo ammonta a 507,30 euro al mese.

Per avere le informazioni necessarie è possibile andare sul sito scelgoilserviziocivile.gov.it oppure nelle sedi degli enti che mettono a bando i posti per i vari progetti.