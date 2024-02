I Bnkr44 tornano nella loro Villanova: "Sanremo è finito ma questo è solo l'inizio"

È tempo di tornare a casa, nella loro Villanova, per i Bnkr44. La band empolese al Festival di Sanremo si è piazzata nella classifica finale al 28esimo posto. Ma, numeri a parte, con il collettivo l'Italia ha ballato al ritmo di "Governo Punk" e la città di Empoli per la prima volta è arrivata sul palco dell'Ariston.

Tanto il tifo nei cinque giorni di festival in tutta la provincia di Firenze, in Toscana e non solo, per i 'Bunker' in gara dopo la vittoria di Sanremo Giovani. Insieme dal 2019, l'avventura a Sanremo ha reso protagonista il loro territorio rappresentato con orgoglio anche su sciarpe e felpe, e ovviamente gli stessi giovanissimi componenti del collettivo: Caph (Marco Vittiglio), Erin (Dario Lombardi), Fares (Pietro Serafini), Faster (Andrea Locci), JxN (Jacopo Adamo), Piccolo (Duccio Caponi) e il direttore artistico gheray0.

"4 anni fa non l'avrebbe detto nessuno, abbiamo iniziato per gioco, per pura passione e per riempire le nostre giornate" scrivono sui social i Bnkr44 a conclusione del festival. "Ci siamo conosciuti in un seminterrato, in un paesino sconosciuto, abbiamo legato e senza che ce ne accorgessimo è nato tutto questo. Abbiamo fatto il giro d'Italia 3 volte, abbiamo discusso e festeggiato migliaia di volte, e siamo diventati una grande famiglia. La musica ci ha salvato la vita e quando ci siamo accorti che la stavamo salvando pure a voi è diventata una missione".

Il traguardo del gruppo diventa anche un inno a seguire i sogni: "Siamo arrivati fin qua - continuano i 'Bunker' - per dimostrare che non esistono sogni di serie A o di serie B, per dimostrare che si può costruire qualcosa di grande dal niente, armati di coraggio e perseveranza.

Sanremo è finito ma questo è solo l'inizio". Il tempo di tornare a Empoli e sarà già il momento di ripartire per la band, che ad aprile sarà impegnata in 10 date del "I love Villanova Club Tour" in tutta Italia, tra cui il concerto nella loro Toscana l'11 aprile al Viper Theatre di Firenze.

"Grazie a tutte le persone che ci supportano da sempre, e grazie anche ai nuovi arrivati quest'anno ce ne saranno delle belle. Adesso torniamo a Villanova - si chiude il post dei Bnkr44 - e non c'è niente di più bello di tornare a casa".