Ciliegi in fiore, aquiloni, degustazioni e musei gratis: cosa fare nel weekend

La primavera è entrata nel vivo e sono tanti gli eventi all'aria aperta in questo primo weekend di aprile 2024. Sabato 6 e domenica 7 in Toscana appuntamenti con i sapori ma anche con le visite guidate ai ciliegi in fiore fino a quelle nei musei e nelle Case della Memoria, aperte nel fine settimana. Di seguito qualche idea per trascorrere i giorni festivi all'insegna della bella stagione.

San Miniato. Domenica 7 aprile sarà una giornata ricchissima di eventi per il centro storico di San Miniato: sono in programma, infatti, la 54^ edizione della Festa degli Aquiloni e la 28^ edizione della Mostra Mercato dei Fiori - Qui il programma. In previsione di un grande afflusso di pubblico sono state predisposte le navette gratuite.

Casciana Terme Lari. Sarà una giornata tutta da vivere ed assaporare quella che domenica 7 aprile animerà il borgo di Lari con la prima edizione di "Profumi di Lari", il nuovo evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, Comune di Casciana Terme Lari e Pro Loco Vivi Lari e Comitato della Ciliegia di Lari IGP con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa. Dalle ore 11, partendo dalla centralissima piazza Matteotti ai piedi del Castello dei Vicari, al via al percorso tra prodotti tipici, degustazioni, visite guidate ai ciliegi in fiore e al Castello dei Vicari e il pranzo sotto le logge con le specialità della gastronomia larigiana. L'esperienza si suddivide in pacchetti: Pacchetto A (costo 30 euro, bambini fino a 10 anni 22 euro) con visita ai ciliegi in fiore, al Pastificio Martelli, al Liquorificio Meini, alla Grotta di stagionatura del formaggio Tre Latti Lari, la visita guidata del borgo e il pranzo sotto le Logge del mercato. Allo stesso prezzo, con il Pacchetto B sarà possibile visitare i ciliegi in fiore, il Castello dei Vicari, partecipare al tour enogastronomico e al pranzo sotto le Logge del mercato. Il Pacchetto C (costo 24 euro, bambini fino a 10 anni 16 euro) comprende visita ai ciliegi in fiore, visita al Liquorificio Meini e pranzo sotto le Logge del mercato. Con il Pacchetto D (costo 13 euro) si possono visitare i ciliegi in fiore, il Castello dei Vicari e partecipare al tour enogastronomico, con il Pacchetto E (costo 7 euro) la visita ai ciliegi in fiore e al Liquorificio Meini e con il Pacchetto F (costo 5 euro) la visita ai ciliegi in fiore. Le attività sono gratuite per i bambini da 0 a 3 anni. Per info e prenotazioni contattare il numero 3533455164 (telefono e Whatsapp) o via mail a vivilariassociazione@gmail.com.

Figline e Incisa Valdarno. Prodotti tipici da diverse regioni italiane e dal mondo. Una cucina con tutti i sapori quella a cielo aperto dell'International Street Food che questo weekend, da giovedì 4 a lunedì 7 aprile, fa tappa a Figline Valdarno in Piazza Marsilio Ficino (il giovedì dalle ore 18 alle 24, il venerdì, il sabato, la domenica dalle ore 12 alle 24). Sapori lontani e anche birra, di birrifici italiani e internazionali, nei tanti truck di cibo di strada.

Prato. Con oltre 100 etichette provenienti da più di 20 cantine sparse in tutta Italia aprirà i battenti giovedì la seconda edizione di "Prato Wine Festival" che sarà aperta al pubblico fino a domenica 7 aprile nello spazio Garibaldi Milleventi in pieno centro storico. La kermesse pratese, che anticipa di qualche giorno la manifestazione "Vinitaly", è nata da un’idea di Alessandro Rubino ed è organizzata da Fonderia Cultart, B.O.R e Il Garibaldi Milleventi. L'ingresso alla manifestazione è libero mentre le degustazioni saranno a pagamento, con l'acquisto dei "token". Per accompagnare le degustazioni di vino, oltre ai sommelier Fisar, ci saranno alcuni stand con il meglio del cibo di strada "made in Tuscany": taglieri salumi e formaggio oltre ad un un corner di assaggi della cucina turca. Ci sarà, inoltre, la possibilità di acquistare un pacchetto di degustazione iniziale che con 14 euro darà la possibilità di avere tracolla portabicchiere, calice e tre token validi per un totale di 3 diverse degustazioni. All'interno de "Il Garibaldi" poi ci sarà anche un wine shop dove poter acquistare le bottiglie di vino direttamente dagli espositori. La manifestazione sarà aperta al pubblico a partire dalle 18 (e fino a mezzanotte) il giovedì e il venerdì; il sabato le porte si apriranno dalle 15, mentre la domenica l’apertura sarà ulteriormente anticipata alle 12. Tutti i giorni un dj set farà da colonna sonora alle degustazioni.

Firenze. Il 6 aprile prossimo all’Hotel Albani (via Fiume, 12 – Firenze) torna EnoMundus 3.0, la grande manifestazione, giunta alla terza edizione, organizzata dall’Associazione EnoMundus APS che, fra i suoi obiettivi, ha quello di far conoscere realtà enologiche provenienti dalle diverse regioni del mondo. Quest’anno infatti, oltre ai "soliti noti", ovvero i vini francesi, con il nuovo ingresso di Bordeaux, quelli spagnoli con la Rioja, e quelli tedeschi con i Cru di Riesling, EnoMundus 3.0, dà spazio a molte aree storicamente importanti, come la Georgia, la Grecia, il Lussemburgo, il Sud Africa e Cipro, oppure emergenti nel panorama italiano, come la Moldavia, il Montenegro, la Romania, la Slovacchia e l’Albania. Altra novità della manifestazione è il WineClub, un divertente blind tasting a cui tutti possono partecipare, che stabilirà, fra i vini in degustazione, i primi tre preferiti da tutti i winelovers. Qui il programma, tra masterclass e degustazioni.

Toscana. Sono ben 33 le case museo della Toscana che prendono parte alla terza edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri. Promosse in tutta Italia nel fine settimana del 6 e 7 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, quest’anno sono dedicate al tema "Memorie in viaggio" - Qui le aperture.

Domenica al museo. Domenica 7 aprile 2024 torna l’appuntamento con l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese in tutti i monumenti, musei, gallerie, parchi e giardini monumentali dello Stato. Anche molti dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale musei della Toscana diffusi su tutto il territorio regionale saranno aperti gratuitamente con le mostre temporanee ancora in corso, visite tematiche e iniziative. A Firenze sarà possibile visitare gratuitamente il Museo Archeologico Nazionale, il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi e le Ville medicee di Poggio a Caiano con il Museo della Natura Morta, la Villa medicea di Cerreto Guidi, la Villa medicea della Petraia e il Giardino di Castello. Al Parco di Villa il Ventaglio, aperto a tutti dalle 8.15 alle 18.30, i bambini tra i 5 e i 10 anni alle 10.45 potranno esplorare le aree verdi e conoscere con speciali visite guidate gratuite a cura del personale, la storia del parco, della villa, i suoi aspetti naturalistici e tutti i suoi abitanti nascosti. Gratuite anche tutte le aree archeologiche: al Museo archeologico nazionale e Antica Città di Cosa, il tumulo di Montefortini a Comeana (PO), il tumulo del Sodo a Cortona (AR), il Museo archeologico nazionale di Castiglioncello e le aree archeologiche di Vetulonia e Roselle. Ad Arezzo la Basilica di San Francesco, il Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna, il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e il Museo di Casa Vasari. Anche al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell'Alta Valle del Tevere - Palazzo Taglieschi è attivo un percorso di visione e approfondimento digitale tramite QR Code dedicato alla collezione di robbiane. A Lucca ingresso gratuito nei due musei nazionali di Palazzo Mansi e di Villa Guinigi. Aperte gratuitamente all’isola d’Elba anche le due residenze napoleoniche di Villa san Martino e della Palazzina dei Mulini. A Pisa aperti e gratuiti i due musei nazionali di Palazzo Reale e di San Matteo e poco distante la Certosa di Calci. A Monsummano Terme (PT) si potranno attraversare con visite accompagnate le stanze della casa museo del poeta Giuseppe Giusti e le sale del percorso espositivo digitale. In provincia di Siena, lungo uno dei percorsi della Via Francigena, saranno aperti l’Eremo di San Leonardo al Lago, e a Chiusi il Museo nazionale Etrusco. Qui per maggiori informazioni.

Pistoia. Il 7 aprile, prima domenica del mese, è #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei e luoghi della cultura. Si potranno visitare gratuitamente anche i Musei Civici di Pistoia (Museo Civico d'arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo e Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni) e la mostra Revox di Federico Tiezzi. Dai Ritratti di fine millennio (1986) a Vasari. Le Vite (2021-2023), in corso a Palazzo Fabroni, aperti al pubblico con orario continuato dalle 10 alle 18.

Empoli. Nel 1424 Masolino da Panicale realizza il Ciclo della Vera Croce per la chiesa di Santo Stefano a Empoli. 600 anni dopo, l'artista che ha dato avvio alla pittura del Rinascimento nella Firenze dei Medici viene celebrato con la mostra 'Empoli 1424. Masolino e gli albori del Rinascimento' al Museo della Collegiata e alla Chiesa di Santo Stefano a Empoli, che aprirà al pubblico ufficialmente domani, sabato 6 aprile, per terminare il 7 luglio 2024.

Sempre a Empoli inaugurazione sabato 6 aprile alle 17,30, presso il Circolo Arti Figurative nel Palazzo Ghibellino di piazza Farinata, della mostra in occasione dei cento anni dalla nascita dell'artista Egidio Taglialatela. Rimarrà aperta fino al 14 aprile - Qui i dettagli.

