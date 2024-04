Dalla Vespa a Leonardo, passando per fiere e mercatini: cosa fare questo weekend

Nonostante il meteo instabile, tanti appuntamenti sono in programma per questo weekend di sabato 20 e domenica 21 aprile. Questi appuntamenti potrebbero essere modificati o annullati causa maltempo.

Intanto salvate in calendario l'appuntamento con il Corsivo Festival sabato 18 maggio al parco di Serravalle di Empoli.

Adesso passiamo a tutti gli appuntamenti:

Vinci. Domenica è il Giorno di Leonardo! Tra Vinci e Cerreto un cammino lungo le vie di Leonardo.

Empoli. Domenica 21 aprile dalle 10 in poi al Parco di Serravalle di Empoli si celebra ancora la natura e la comunità: torna per la sua terza edizione ‘Agricoltura in Festa’.

Tante le iniziative in programma a partire dal mercato contadino con prodotti freschi e genuini direttamente dalla terra toscana, dai formaggi artigianali al miele. Poi uno spazio libreria dedicato alla scoperta di libri che celebrano la natura, l'agricoltura sostenibile e la vita rurale, un laboratorio di aquiloni che terrà grandi e piccini con il naso all’insù e impegnerà in una divertente esperienza tutta la famiglia, e dalle ore 16 le magie di Tom Mago che vi trasporterà in un mondo di meraviglie e sorprese. Non potevano mancare anche gli street food, con un'ampia selezione di prelibatezze, dalle tradizionali specialità toscane ai piatti internazionali. Agricoltura in Festa, infine, sarà anche l’occasione per mostrare i risultati dei progetti innovativi di promozione della consapevolezza ambientale e l’inclusione sociale realizzati nelle scuole del territorio

Castelfiorentino. Domenica 21 aprile è in programma infatti “Castello Fashion Day”, nel corso della quale i commercianti del centro commerciale naturale daranno vita a una serie di eventi per presentare le nuove collezioni della stagione estiva, con musica, vetrine “viventi”, acconciature “live”, aperitivi e shooting fotografico.

L’evento, che si svolgerà nel pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00, trae ispirazione alle ormai collaudate “Vogue fashion night” mediante le quali vengono presentate in alcune città le collezioni della nuova stagione in una dimensione nuova, spettacolare. Oltre alle iniziative di animazione promosse direttamente dai commercianti, parteciperà a questo pomeriggio “fashion” anche il Gruppo Fotografico “Giglio Rosso”, che allestirà un proprio set nella piazzetta tra Corso Matteotti e via Testaferrata (di fronte ex cinema Puccini), oltre a immortalare per le vie del centro le “pose” più belle e i particolari di questo pomeriggio domenicale dedicato alla moda. Degna cornice, infine, sarà assicurata da apertivi e musica nei locali.

Oltre a questo, un ApeRossini alla dimora di Petrazzi nel segno di Garibaldi.

Fucecchio. Evento culturale dedicato all'intelligenza artificiale con Libri a Pacchi.

Montespertoli. Appuntamento in musica con Suoni di Primavera.

Montopoli. Torna Montopolil in Fiore nel borgo storico.

Pontedera. Per tutto il weekend si terranno i Vespa World Days, qui tutto il programma.

Peccioli. Mostra dedicata all'artista Lanciotto Baldanzi.

Firenze. Domenica 21 aprile la Fiera di Primavera festeggia 21 primavere. Un compleanno speciale, che il mercato più atteso dell’anno, “quello attorno allo stadio di Firenze”, si appresta a celebrare con il pubblico degli affezionati rallegrando con i suoi stand il quartiere di Campo di Marte. Con la regia di Fiva Confcommercio Firenze-Arezzo, saranno oltre trecento i banchi che prenderanno posto intorno allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze, lungo i viali Manfredo Fanti e Pasquale Paoli, e che dalle ore 9 alle ore 19 invoglieranno i passanti mettendo in mostra la loro variegata mercanzia.

Ad impreziosire la già ricca proposta del mercato, arriva infatti nel pomeriggio il Laboratorio gratuito di Architettura per bambini dai 6 ai 12 anni, dalle ore 15.30 nello stand della Confcommercio in viale Paoli, all’altezza del Bar Marisa.

Nella giornata di domenica 21 aprile va in scena la giornata clou della Whisky Week di Firenze. Dopo una settimana dedicata a eventi, cene e degustazioni all’insegna del whisky, la kermesse avrà il suo culmine all’Hotel Albani, nel cuore di Firenze, a due passi da Santa Maria Novella. Dalle ore 12 e fino alle 21, l’appuntamento fiorentino sarà accompagnato dai migliori assaggi di whisky provenienti, tra gli altri, da Scozia, Irlanda, Stati Uniti, Giappone, Francia, Australia e ovviamente Italia: nelle sale dell’Hotel Albani saranno presenti circa 30 aziende espositrici che rappresenteranno oltre 150 distillerie.

Livorno. "Pagine gialle - prove di festival letterario". La rassegna, dedicata alla letteratura poliziesca e organizzata dal Sindacato Autonomo di Polizia SAP, si svolgerà sabato 20 e domenica 21 aprile alla biblioteca dei Bottini dell’Olio. La partenza del festival sarà sabato 20 aprile alle 16, quando, per indagare il genere, saranno con noi due grandissimi scrittori toscani, autori di best-seller tradotti in tutta Europa, Leonardo Gori e Marco Vichi. Dialogherà con loro Marco De Franchi, anche lui autore di thriller, che vive a Livorno da molti anni, che si confronterà con loro su temi e situazioni che hanno a che fare con il rapporto tra la Toscana e il "giallo".

A seguire, alle 17.30, sempre nella stessa giornata di sabato, ci sarà lo scrittore Gianni Palagonia, già poliziotto antimafia, conosciuto dal grande pubblico grazie ai suoi romanzi-verità, che ci parlerà della sua professione da scrittore dopo la prima vita trascorsa a svolgere indagini ad alto rischio. A “interrogarlo” il magistrato Dott. Massimo Mannucci, sostituto Procuratore presso la Procura di Livorno ed eccellente giallista.

Domenica pomeriggio alle 16, prima dell'omaggio al BarLume, avremo una conversazione curiosa tra la scrittrice Paola Alberti e l'attore labronico Guglielmo Favilla, su Sherlock Holmes e i gusti culinari del mitico detective, con la presentando del libro "A colazione con Sherlock Holmes", manuale delle ricette che Conan Doyle immaginò fossero le preferite dei suoi personaggi letterari.

Per questo incontro chi più adatto di Paola Alberti, la più conosciuta regina delle cene con delitto nei locali di mezza Italia con la sua "Compagnia del delitto", e di Guglielmo Favilla che, oltre ad essere uno dei personaggi chiave del BarLume, impersona il famoso investigatore inglese in tante sitcom pubblicitarie?

Scarlino. Il borgo della Maremma diventa per tre giorni capitale della sostenibilità ambientale con “Salviamo il Pianeta Festival”, rassegna interdisciplinare che dal 19 al 21 aprile porterà a Scarlino personalità della cultura, dell'economia, del giornalismo e della fisica per confrontarsi su temi di grande attualità, che ruoteranno attorno alla transizione energetica e alla salvaguardia dell’ambiente. Tutto il territorio comunale sarà al centro di arti visive, performance teatrali, musica, presentazioni di libri, laboratori didattici, talk show, conferenze e seminari, per promuovere la consapevolezza ecologica e stimolare stili di vita sostenibili.

Tanti altri eventi sono disponibili su tempoliberotoscana.it