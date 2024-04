Cosa fare il 25 aprile in Toscana: musei gratis, cibo di strada e artigianato

Si avvicina il primo ponte di Primavera e, con i giorni di festa, sono tante le iniziative all'aria aperta. Per il ponte del 25 aprile, giorno del 79° anniversario della Liberazione d'Italia, saranno anche tanti i visitatori a raggiungere la Toscana: secondo il Centro Studi Turistici i pernottamenti nelle strutture ricettive saliranno a circa 640mila. Sul podio delle destinazioni città d'arte al 93%, seguite da località collinari e termali all'88% e 84%. Dalla cultura al cibo, dai mercati ai concerti, ecco di seguito qualche idea per trascorrere il giorno di 25 aprile 2024.

Musei gratis il 25 aprile

Aperture gratuite: Musei dei Bargello, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli, Galleria dell'Accademia. Aperture gratuite in tutte le province, nei luoghi della cultura statali della Direzione regionale musei della Toscana: Qui per consultare l'elenco.

Firenze. Dal 25 aprile al 1 maggio il "saper fare" torna protagonista in Fortezza con MIDA, la Mostra Internazionale dell'Artigianato - Qui i dettagli.

A Piazzale Michelangelo dal 25 aprile al 20 maggio riapre il Giardino dell'Iris, con oltre 3mila varietà da tutto il mondo.

Celebrazioni istituzionali del comune di Firenze. Nel programma, alle ore 11 si trova anche l'appuntamento in piazza della Signoria con la cerimonia: presenti sindaco, Anpi Firenze, studenti delle scuole superiori fiorentine con un progetto dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea e lo scrittore Stefano Massini, che leggerà un monologo del giornalista e scrittore Antonio Scurati. Alle ore 17 in piazza della Signoria si terrà un concerto dell'Orchestra Filarmonica di Firenze G. Rossini. Musiche di Boario, Boncompagni, Cacavas, Canfora, Rossini, Puccini, Inno nazionale e Bella ciao (in caso di pioggia il concerto si terrà nel Cortile della Dogana di Palazzo Vecchio). Gli eventi nei Quartieri: nel Quartiere 5, si terrà l'iniziativa “Sui luoghi della Resistenza”, una passeggiata nei luoghi dove si sono verificati episodi significativi della Resistenza fiorentina. Al Quartiere 3, dalle 8,30, varie cerimonie di commemorazione nei luoghi significativi della Resistenza fiorentina.

Musei civici fiorentini. I musei e MUS.E, in partenariato con Unicoop Firenze, offrono due visite speciali rivolte agli Under30:

Sabato 27 aprile, alle ore 11.30, la visita al Memoriale delle Deportazioni; Domenica 28 aprile, alle 11.30, appuntamento al MAD (Murate Art District) per la visita del Carcere Duro, la zona detentiva più severa, e la lettura di documenti scelti all’insegna della Resistenza.

Fucecchio. Nata nel 2019 come gara ciclo turistica per premiare l'originalità dei partecipanti con le loro biciclette stravaganti e l'abbigliamento vintage, a Fucecchio torna l'appuntamento con la Cispiosa. Stavolta in una versione slow adatta a tutti i tipi di bici e partecipanti: partenza dal Poggio Salamartano alle ore 9,30 sul percorso da 40 km circa tra Fucecchio, Cerreto Guidi, Stabbia, Massarella, Torre e Ponte a Cappiano.

Fiera del Gusto a partire dalle ore 9, e per l'intera giornata, con il mercatino artigianale in corso Matteotti e via Nazario Sauro e apertura straordinaria dei negozi. In piazza Montanelli esposizione e degustazione di prodotti tipici, con particolare interesse per gli antichi sapori e tradizioni culinarie. Per il secondo anno consecutivo, inoltre, sarà organizzata una gara sulla preparazione dello zuccherino, dolce tipico fucecchiese del periodo di Carnevale. A partire dalle ore 15, infine, al via il tour turistico del centro storico, che terminerà con la visita al punto panoramico sulla Torre di Mezzo.

Empoli. Pranzo antifascista e Merenda partigiana con la sezione ANPI di Empoli, al Parco di Serravalle.

Montespertoli. Fino a domenica 28 torna "Un monte di birra artigianale" in piazza del popolo: spazio anche per shopping con il mercatino artigianale e vintage, alle golosità con lo street food, divertimento per bambini e musica dal vivo.

Cerreto Guidi. Torna nel giorno del 25 aprile a Stabbia la tradizionale mostra scambio di piccolo antiquariato e filatelia, giunta quest'anno alla 32esima edizione: circa 90 gli espositori.

San Casciano in Val di Pesa. Camminate nei luoghi della Resistenza, cerimonie, proiezioni e spettacoli - Qui il programma della festa della Liberazione a San Casciano in Val di Pesa.

Calcinaia (Fornacette). Torna il "concertone" del 25 aprile, con la ventesima edizione della festa della liberazione di Fornacette: sul palco Bandabardò e Cisco Bellotti. Ingresso libero.

Pietrasanta. Torna nel parco della Versiliana e all’interno della Villa e dello spazio “Green House” il “Country & Garden Show”, la mostra mercato del vivere in campagna organizzata dall’associazione Country Eventi, con il patrocinio del Comune di Pietrasanta, giunta al traguardo della 22° edizione. Da giovedì 25 aprile (apertura stand alle 10 fino alle 20) a domenica 28 circa 60 espositori provenienti da diverse regioni italiane proporranno fiori, piante, arredi, articoli prodotti rigorosamente a mano e, per i bambini, tante occasioni di cimentarsi con la realizzazione di piccoli manufatti in stoffa, filo e legno.

Lastra a Signa. Torna la manifestazione "Fiori e banchi di Primavera": dalle 9 alle 19 ad animare il centro storico saranno banchi e stand con piante e fiori, moto e scooter d’epoca, esibizioni musicali e il simpatico mercatino dell’antiquariato organizzato da Confcommercio che da quest’anno partecipa all’organizzazione dell’iniziativa assieme all’amministrazione comunale.

Figline e Incisa. Cinque giorni in sella alle minimoto: da mercoledì 24 a domenica 28 aprile, infatti, si torna in pista con l’associazione Time to Race ASD e la sua Scuola di Minimoto che dà la possibilità a bambini, ragazzi e adulti di approcciarsi o di migliorare la guida di questi mezzi. L’appuntamento è nel piazzale in via Kennedy a Figline dalle 9 alle 17 con partecipazione gratuita. Evento Patrocinato da Comune FIV. Sempre mercoledì si ricorda che è in programma al Teatro Comunale Garibaldi alle ore 21 (preceduto dal consueto “Invito all’ascolto” alle ore 18) il concerto dell’Orchestra della Toscana con il direttore Diego Ceretta e il pianista Filippo Gorini. Per info e biglietti, consultare il seguente link: https://comune.figline-incisa-valdarno.fi.it/novita/una-serata-con-mozart-e-lochestra-della-toscana-al-garibaldi-mercoledi-24-aprile/. Giovedì 25 aprile, tante iniziative dedicate al 79° Anniversario della Liberazione, a partire dalla mattina con il programma di eventi istituzionali organizzati da Comune Fiv, ANPI Valdarno e Associazione 27 Luglio (qui il programma). Per l'occasione, inoltre, la Biblioteca “Marsilio Ficino” ha allestito già in questi giorni uno scaffale tematico sul 25 Aprile, sulla Liberazione dal nazifascismo e sulla Resistenza. Anche al Circolo “Giuseppe Fanin” (via Magherini Graziani 3, Figline) si celebrerà la Festa della Liberazione con l’iniziativa musicale “Cantando il 25 aprile” (ore 19): un concerto sulla Terrazza Fanin che vedrà come protagonista la mezzosoprano Eva Mabellini accompagnata dal Coro Atelier Canto e da Francesco Santini al pianoforte. Previsto anche un’apericena a offerta libera e, a seguire, serata Sax & Dj con il sassofonista Stefano Bellacci e Dj Maximo. Dalle ore 8 alle 20, piazza Marsilio Ficino si trasformerà in una boutique a cielo aperto per il “Mercato del Forte”, dove per un giorno il fascino della rotonda di Forte dei Marmi (e delle sue boutique, appunto) si trasferiranno a Figline. A Incisa, invece, pomeriggio interamente dedicato al Perdono di Primavera nell’area di via Olimpia. Alle 14.30, grandi e piccini potranno cimentarsi nel tiro con l’arco grazie alle prove gratuite con gli Arcieri dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “I Diavoli di Annibale”, mentre dalle ore 16 sarà possibile andare “A spasso col calesse”.

Livorno. Al via l’VIII Edizione dell’International Street Food, in collaborazione con la Confcommercio di Livorno (LI): nel quarto weekend di aprile, da giovedì 25 a domenica 28, la città accoglierà il cibo di strada nella 36esima tappa alla Rotonda di Ardenza.

Santa Fiora. Musica popolare protagonista dal 25 al 27 aprile con il Santa Fiora Folk Festival, tre giorni di puro divertimento attraverso esibizioni dei cori, escursioni e altre ancora. Al via il 25 alle 14.30, con il trekking sul percorso dei partigiani, promosso dall’Anpi Amiata grossetana, Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio. Il ritrovo è sopra la Fonte delle Monache. Info e prenotazioni: anpiamiatagrossetana@gmail.com Alle ore 18 “I cantautori italiani impegnati”, talk show con parole e musica, a cura di “EdicolAcustica” e alle 21 e 15 concerto del Coro dei Minatori di Santa Fiora, sotto al Portone. Il programma degli altri giorni nella locandina:

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Per altri eventi consulta Tempoliberotoscana.it.