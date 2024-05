Play-off Serie D, Volley Certaldo passa senza fatica

Grande festa alla Boccaccio per la seconda vittoria della Serie D Maschile Certaldo nella prima fase dei play-off.

Occorreva ottenere 2 risultati positivi su 3 per accedere alla finale e i certaldini ci sono riusciti senza troppa difficoltà, vincendo per 3-0 sia la prima che la seconda gara contro Dream Volley Pisa Migliarino. Coach Bocini, visibilmente soddisfatto del risultato, commenta a fine gara: “È stata una vittoria abbastanza netta. Abbiamo ripetuto il risultato dell'andata. Siamo stati molto concentrati tutta la settimana, non abbiamo sottovalutato niente e nessuno, e quindi abbiamo sfoderato una prestazione degna di nota che ci ha portato a vincere 3-0 in maniera abbastanza tranquilla”.

Ora la Serie D certaldina avrà due settimane di stop per poi ripartire con le ultime gare che decreteranno la squadra che passerà in Serie C. I ragazzi dovranno affrontare la vincente tra Norcineria Toscana di Foiano e Invicta Volleyball Emini Costruzioni di Grosseto, che si giocheranno “la bella” sabato 11 maggio.

Coach Bocini continua: “Da martedì riprendiamo il solito ritmo d’allenamento. Abbiamo già sicuramente la testa alla finale.” E sul possibile avversario in finale l’allenatore anticipa: “Secondo me Foiano ha qualcosa in più a livello di esperienza, però Grosseto ha una squadra molto giovane che vuol dire la sua, quindi aspetteremo la bella”.

