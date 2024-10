Disfatta della Cip-Ghizzani a Coverciano

Serata no della Cip-Ghizzani. La squadra di Buoncristiani e Furiesi soccombe in tre set contro Florenzo mettendo in campo una prestazione non degna delle proprie possibilità. Dopo due partite ben giocate, seppure con risultato avverso, ieri le biancorosse non hanno minimamente mostrato il loro gioco. Non c'è bisogno di analizzare nel dettaglio una partita in cui le fiorentine hanno fatto da padrone. A mancare non sono state solo la concentrazione, la tenacia, l'aggressività, ma ci sono state lacune anche dal punto di vista tecnico: il numero eccezionale di errori al servizio, il gioco poco vario e poco preciso rispetto al solito, le indicazioni del coach non seguite. Questo ha fatto cambiare completamente a Buoncristiani la formazione nel terzo set cercando una reazione in coloro che solitamente giocano meno ma, nonostante alcuni ingressi siano stati più o meno positivi, il risultato non è cambiato.

Gli allenatori e la squadra avranno sicuramente modo di parlare di questa brutta prestazione al primo allenamento, tuttavia con l'intenzione di accantonare subito la gara di ieri per preoccuparsi della prossima partita. Sabato 2 novembre, infatti, la Cip-Ghizzani tornerà sul campo di casa per ospitare il Chianti Volley. Data la vicinanza in classifica tra le due squadre sarà importante cercare di guadagnare punti senza però sottovalutare l'avversario che, per lo stesso motivo e reduce da un importante 3-2, arriverà pronto a lottare con le unghie e con i denti.

Florenzo Srl - Cip-Ghizzani: 3 - 0 (25-20, 25-19, 25-17) Florenzo Srl: Alari (K) (L1), Bacciottini, Bechelli, Breschi, Casini, Laporta, Mazzi, Meucci (L2), Orlandi, Piccini, Saletti, Sieni, Stecchi, Svelti; I all. Panicucci, II all. Cesarini Cip-Ghizzani: Anichini (L2), Barnini, Del Carlo, Magherini, Malatesti, Nicosia, Picchianti (L1), Pratelli, Sani, Scardigli, Talluri (K), Tofanari M., Tofanari S., Zingoni; I all. Buoncristiani, II all. Furiesi

