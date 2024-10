Primo punto per la Cip Ghizzani

Il primo punto della Cip-Ghizzani arriva contro la quotata Rinascita al termine di una partita lunghissima ed emozionante. La gara si rivela come da pronostico molto insidiosa, contro una squadra legata e di esperienza.

Ottimo il lavoro delle ragazze del Giglio che fin da subito hanno lottato ai massimi livelli contro le padrone di casa. Bene la prepotenza al servizio, il gioco veloce e vario e la prontezza in difesa nel primo set. I tempestivi time out di Buoncristiani sono stati cruciali nel bloccare sul nascere due brevi allunghi di Rinascita e far ritrovare il pareggio alle proprie atlete. Il primo break biancorosso arriva sul 16-18 con un ace di Magherini, sancito successivamente da un muro in solitaria della palleggiatrice Barnini. Questo però non basta a far desistere le fiorentine che non velocità, furbizia ed esperienza annullano il primo di quella che diventerà una lunga serie di set point della Cip-Ghizzani. Talluri e compagne riescono infine a chiudere un set al cardiopalma in proprio favore con una grande prova di carattere.

La Cip-Ghizzani rientra in campo per il secondo set sulla scia dell'entusiasmo. Sempre avanti nel punteggio riescono a mantenere il proprio ritmo di gioco dall'inizio alla fine. Qualche difficoltà a muro durante il finale non basta a rimettere in gioco Rinascita, che cede sul 19-25.

È dal terzo set però che si vedono tutta l'esperienza e la forza di squadra delle padrone di casa. Le fiorentine rientrano in campo agguerrite e Talluri e compagne iniziano a faticare già dai primi punti, accumulando due lunghezze di differenza che non riescono a colmare. Alcune difficoltà in ricezione e in attacco costringono Buoncristiani a chiamare un time out sul 18-14. Le castellane riescono poi ad accorciare nuovamente le distanze sfruttando il doppio cambio, per poi ottenere il pareggio sul 22-22 con due belle aperture ai lati. La tifoseria va in delirio quando la caparbietà in difesa e un attacco dal centro segnano il 23-24, ma come nel primo set Rinascita riesce ad annullare il match point e a trasformarlo nel primo tassello della propria rimonta.

Ancora agguerrita la Cip-Ghizzani inizia il quarto set di prepotenza recuperando subito il breve vantaggio acquisito dalle fiorentine e portandolo dalla propria parte (6-3, 7-8). Il ritmo di gioco si fa sempre più serrato, con Rinascita che comincia a forzare ancora di più il servizio. Il ritmo alto fa accumulare stanchezza da entrambe le parti, ed è il divario di esperienza a quel punto a fare la differenza: la Cip-Ghizzani non riesce nuovamente a chiudere il match point, proprio negli atti finali del set le ragazze del Giglio non sono in grado di mettere a terra la palla dando la possibilità a Rinascita di contrattaccare e portare la decisione al tie-break, in cui però ha dettato il proprio gioco dall'inizio alla fine.

La Cip-Ghizzani continua a convincere in questo avvio di campionato. Giocarsi la vittoria da neopromosse contro la squadra che la scorsa stagione è stata la terza potenza del campionato è un ottimo risultato per le ragazze di Buoncristiani. Ci sono ancora molti aspetti da affinare, ma la squadra è in crescita. Resta un po' di amarezza per aver sprecato due match point e il vantaggio accumulato nel quarto set. Con il ritmo di gioco così alto è facile cedere fisicamente e mentalmente, ma a questo livello anche la minima sbavatura può risultare fatale e le ragazze dovranno imparare ad affrontare questi momenti senza aver paura di aggredire la palla e con cognizione.

Domenica la Cip-Ghizzani sarà nuovamente al Palacoverciano per affrontare Florenzo, squadra conosciuta durante i play off ma che ha subito molti rinnovamenti. Sarà una prova importante per la Cip-Ghizzani.

Fonte: Ufficio stampa

