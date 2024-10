Super derby al PalaParenti tra Codyeco Lupi S. Croce e Toscanagarden Castelfranco

Anche se siamo soltanto gli inizi, è innegabile che la sfida tra Codyeco Lupi e Arno Volley possa essere catalogata come big-match di giornata (sabato 26 ottobre, ore 17.00). Una gara da sempre particolare per le caratteristiche di “derby del cuoio”: coinvolgerà “ex” su entrambi i fronti e metterà di fronte i destini di due società abituate ad essere protagoniste. I Lupi, nel 2022-23, hanno giocato la semifinale play-off per la Superlega; Castelfranco, negli stessi giorni, ha conquistato la promozione in serie A3. Contesti ambiziosi, abituati a vincere o a mettersi in bella evidenza, pur in categorie diverse. Tutto questo metterà pepe e qualsiasi tipo di spezia su una partita che sicuramente richiamerà il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti del PalaParenti.

Quanto agli ex, facile iniziare da Francesco Da Prato, opposto, cresciuto tra CUS Pisa e i Lupi stessi ma giocatore e capitano dei biancoverdi per tanti anni pieni di vittorie e soddisfazioni. Una sola stagione, invece, quella passata, per Francesco Simoni, trentino, attuale centrale della squadra di Pagliai, eletto miglior centrale alle finali di Coppa Italia di B disputate da Arno Volley nel 2023-24 (secondo posto finale).

Nel roster ospite spicca la figura di Filippo Taliani, libero, tre annate nei Lupi di serie A2: 2009/10, 2016/17, 2017/18. Sempre un piacere ritrovarlo così come Matteo Mannucci (tra stagioni anche per lui dal 2019 al 2022) e chi in biancorosso è cresciuto o ha giocato stagioni di giovanile, parliamo di Pietro dell’Endice e di Kerrian Crescini.

Nelle prime due giornate il nuovo Arno Volley di Piccinetti ha perso in casa con l’ambiziosa Sassuolo ma ha ritrovato la retta via nel derby di Pontedera, risalendo dal 2-0 (2-3 finale). Squadra in costante crescita e assestamento, così come la Codyeco che tra alti e bassi ha vinto tutte e due le partite disputate. Questo derby della terza giornata rappresenterà un test importante, per entrambe.

Coppia arbitrale designata per l’incontro: Damiano Vincis e Daniele Melis

Roster:

Codyeco Lupi S. Croce: 1 Civinini Jordan (L), 2 Baldaccini Niccolò (L), 3 Maletaj Daimon, 4 Camarri Lorenzo, 5 Baldini Tommaso, 6 Pieri Iacopo, 7 Colli Leonardo (k), 8 Matteini Alessio, 9 Simoni Francesco 10 Da Prato Francesco, 11 Caproni Lorenzo, 15 Mignano Matteo 17 Pahor Mitja, 38 Attuoni Filippo. All. Pagliai Alessandro 2^ All. Bocini Luca

Toscanagarden Arno Castelfranco: 1 Baracchino Enrico, 2 Testagrossa Yuri, 3 Sanminiatesi Simone, 4 Crescini Keriann, 5 Berberi Sebastiano, 6 Stagnari Mirko, 7 Dell’Endice Pietro, 8 Aliberti Leonardo, 9 Mannucci Matteo, 10 Papini Matteo, 11 Taliani Filippo, 13 Galoppini Federico, 14 Ciappelli Andrea, 15 Liuzzo Luca, 17 Fantauzzo Leonardo, 18 Falaschi Nicola. All. Piccinetti Massimiliano

La giornata (3^ andata)

NPSG La Spezia-VVF Marconi Reggio Emilia

Codyeco Lupi S. Croce-Toscanagarden Castelfranco

Kerakoll Sassuolo-Firenze Volley

Gruppo Lupi Pontedera-AMA S.Martino in Rio

Sacma Group Rawlplug Cecina-Isomec Inzani Parma

Beca Tensped Spezzanese Mo-CUS Genova

Invicta Grosseto-Maxitalia Jumboffice Sestese

riposa: UPC SHD Camaiore

La classifica (2^ giornata)

NPSG Trading Log La Spezia 5, Codyeco Lupi 5. Croce 5, Invicta Grosseto 4, AMA S. Martino Re 3, Maxitalia Jumboffice Sestese 3, Kerakoll Sassuolo 3, UPC Camaiore 3, Firenze Volley 2, Toscanagarden Castelfranco 2, Gruppo Lupi Pontedera 2, Beca Tensped Modena 1, GS VVF Marconi Re 0, Sacmagroup Rawlplug Cecina 0, C.U.S. Genova 0, Isomec Inzani VP Parma 0

Devono recuperare una partita: AMA S. Martino, Maxitalia Sestese, Kerakoll Sassuolo, Firenze Volley, Beca Tensped Spezzanese, Sacma Group Rawlplug Cecina.

