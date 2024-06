La provocazione a Castello Alto: "Segni di incuria e abbandono come opere d'arte"

L'arte come provocazione. A Castelfiorentino, nella parte alta del borgo, alcuni ex membri dell'Associazione per Castello Alto hanno deciso di apporre una targa vicino a muri scrostati, a pareti rovinate. L'iniziativa "mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e gli amministratori sull'abbandono e l'incuria che affliggono il quartiere, un tema del tutto trascurato in questa campagna elettorale". Per denunciare "l'abbandono del quartiere" ecco quindi i cartelli. Di seguito il comunicato sulla trovata ironica.

In occasione dell'avvicinarsi delle elezioni, abbiamo deciso di portare all'attenzione pubblica lo stato di abbandono del nostro centro storico alto attraverso tre potenti installazioni di “fantastici” artisti: "Muri della Memoria" di Lucia Fontana, "Stratificazioni Urbane" di Anselmo Ghezzi e "Lesioni del Tempo" di Marco Bellini. Queste opere, collocate strategicamente nei punti più degradati del borgo, sono un grido di allarme contro l'incuria e il disinteresse che minacciano il nostro patrimonio culturale.

"Muri della Memoria" rappresenta una cerchia muraria medievale in rovina, avvolta da vegetazione selvaggia, mentre "Stratificazioni Urbane" mostra un prezioso ciottolato in pietra riaffiorare sotto un brutto asfalto, evocando la bellezza nascosta del passato. "Lesioni del Tempo" evidenzia le pericolose lesioni e i crolli nelle antiche mura, simbolo dell'identità storica del paese.

Questa iniziativa artistica vuole sensibilizzare i cittadini e i politici sull'urgenza di intervenire per salvaguardare la nostra eredità culturale. In un momento cruciale come quello delle elezioni, è fondamentale che il tema del degrado del centro storico venga riportato in primo piano: un invito alla comunità a riflettere e agire, per impedire che il nostro passato venga definitivamente sepolto sotto il peso dell'indifferenza.

Sono passati 18 anni dall’appello che abbiamo lanciato in collaborazione con Italia Nostra (“Un centro storico che chiede aiuto”), ma nulla sembra cambiare.